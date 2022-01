México espera contar con la vacuna Abdala en el segundo trimestre de 2022

Fotografía de archivo de una enfermera que sostiene una dosis de la vacuna cubana en pruebas Abdala. EFE/Miguel Gutiérrez

Ciudad de México, 4 ene (EFE).- México espera contar con la vacuna cubana Abdala contra la covid-19 en el segundo trimestre de 2022 y estaría posiblemente contemplada como dosis de refuerzo, señaló este martes el secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer.

"Lo tenemos como perspectiva, si no es en el primer trimestre, en el segundo trimestre vamos a contar con esta vacuna (Abdala) junto con la (vacuna) Patria de México", afirmó durante una conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Alcocer recordó que México ha sido uno de los primeros países en aprobar la vacuna cubana a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por contar con todos los elementos que, por ley o reglamentación, se requieren, tales como la especificidad, la calidad y la eficiencia.

Sin embargo, reconoció que la decisión de tener la vacuna no es de México, sino que dependerá de cómo el Gobierno cubano maneje la aplicación de la misma y cómo la va a compartir con otros países.

El pasado 29 de diciembre, el grupo estatal de la industria biofarmacéutica de Cuba (BioCubaFarma) informó que su vacuna Abdala contra la covid-19 comenzaría a administrarse en México tras haber sido aprobada por la Cofepris.

De acuerdo con el organismo cubano, este biológico tiene una eficacia superior al 90 %, aunque los datos no han sido contrastados por expertos externos independientes.

Las dudas sobre la seguridad de la vacuna han generado críticas, ante ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que haya tanto "dogmatismo" pese a tratarse de un tema de salud.

Y dijo que se debe estar por encima de cualquier "ideología" pues los procesos de investigación de la vacuna Abdala son "serios".

Asimismo, defendió a la Cofepris pues, dijo, es una institución dirigida por científicos "serios, responsables", que emitieron la autorización.

Alcocer Varela informó de que en la primera semana del 2021 hay 47.874 casos activos de covid-19, un 63 % más que la semana anterior.

Detalló que a pesar del aumento de casos de coronavirus, continúa la reducción de ocupación hospitalaria a nivel nacional.

Actualmente México suma 3,9 millones de contagios y 299.581 muertes debido a la covid-19, y se mantiene como el quinto país con más fallecidos debido al virus.