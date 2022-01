López Obrador revela que pidió a Donald Trump que exonerara a Julian Assange

Fotografía cedida hoy, por la presidencia de México, del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mientras participa en una rueda de prensa matutina hoy, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia De México SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 3 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que envió una carta al hoy exmandatario estadounidense Donald Trump, previo a que este dejara el cargo, para solicitarle la exoneración del periodista australiano Julian Assange, a quien las autoridades de EE.UU. buscan juzgar por las graves revelaciones de su portal WikiLeaks.

"Antes de que terminara la administración del presidente Donald Trump yo le envié un escrito pidiéndole que se le exonerara, se le perdonara (a Assange)", aseveró el mandatario mexicano durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional, la primera del año.

López Obrador recordó que al final de cualquier administración en Estados Unidos, los presidentes salientes tienen la facultad de exonerar a ciertos acusados "entonces yo envié esa carta (a Trump, 2017-2021) pero no tuve respuesta", argumentó.

Asimismo, reiteró su ofrecimiento de asilo al activista australiano y, además, consideró que el Gobierno estadounidense debe actuar con "humanismo" en el caso.

"Assange está enfermo y sería una muestra de solidaridad, de fraternidad, el permitirle que recibiera asilo en el país que Assange resolviera vivir, incluido México", apuntó.

López Obrador aseguró que el derecho de asilo es parte de la política exterior de México.

Y recordó que esta tiene una reglamentación en el sentido de que quien recibe el beneficio de asilo debe actuar con respeto a las leyes del país y no puede intervenir en asuntos externos.

Ante ello, consideró que el periodista australiano cumple con los requisitos y "no representa ningún peligro Assange en México".

Assange está en prisión preventiva en una cárcel de Londres, a la espera de su posible extradición a Estados Unidos, la cual fue autorizada por la Justicia británica el pasado 10 de diciembre, aunque su familia ya anticipó en su día que recurriría la decisión.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en su portal WikiLeaks, en los que expuso graves abusos cometidos por las tropas de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán.

Assange estuvo detenido inicialmente en 2010 a instancias de Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales después desestimado.

Entre 2012 y 2019 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que en abril de ese año lo arrestaron por una orden de extradición de Estados Unidos, después de que el Gobierno de ese país latinoamericano le retirara la condición de asilo político.

En enero del 2020, López Obrador ya tendió la mano a Asssange y le ofreció asilo.