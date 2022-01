02-01-2022 El torero Fran Rivera en fotografía de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 3 (CHANCE)



Fran Rivera no puede estar más feliz y es que el torero cumple hoy 48 años. Lo hace teniendo todo que siempre había soñado, una familia en la que se vuelca todos los días de su vida, unos amigos para disfrutar de su tiempo de ocio y esos proyectos laborales que siempre sacan lo mejor de sí mismo.



El hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri se casó en 2013 con la que se ha convertido en la mujer de su vida, Lourdes Montes, con la que tiene dos hijos, Carmen y Curro, que son su debilidad, junto con Cayetana Rivera, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.



Fran ha sabido cuidar todo lo importante en su vida, es por eso por lo que con la madre de su primera hija tiene una bonita relación, así como con ella misma, Tana, con la que cada vez que tiene oportunidad pasa tiempo y está muy integrada en la familia.



Con sus hermanos también ha sabido mantener la relación, sobre todo con Cayetano Rivera, quizás sea con el que está más unido, ya que aunque con Kiko Rivera también hay buena sintonía no es lo mismo... Eso sí, con el que parece que las cosas siguen estando tirantes es con Julián Contreras.



De esta manera Fran Rivera cumple 48 años, teniendo muy presente en su día a día a las personas que ya no están, como su padre y su madre, quienes además son personas admirables para él.