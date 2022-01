Una zambullida en agua helada para recibir el Año Nuevo 2022

SHOTLIST BOSTON, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Plano general de la gente corriendo para meterse al mar 2. Primer plano de un hombre con gorro saliendo de agua y gritando: Feliz año nuevo3. Primer plano de una mujer flotando en el agua4. Plano medio de un hombre metiéndose al agua y tras salir, diciendo: está frío 5. SOUNDBITE 1 - Keith Kelleher, residente de Boston (hombre, inglés, 6 seg.): "No siento mis pies, aún no puedo respirar pero me la pasé muy bien." "I can't feel my feet. I still can't catch my breath. But it was a hell of a good time." SCHEVENINGEN, HOLANDA MERIDIONAL, HOLANDA1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 6. Paneo de izquierda a derecha de gente metiéndose al agua en la playa de Scheveningen, en La Haya7. Plano medio de gente metiéndose al agua en la playa de Scheveningen, en La Haya8. Plano panorámico de gente saliendo del agua en la playa de Scheveningen, en La Haya9. Plano medio de una joven en el mar 10. SOUNDBITE 2 - Mats, bañista (23 años, neerlandés, 5 seg.): "Fue mi primera vez. No me gustaría tener el agua más fría que ahora." CARCAVELOS, PORTUGAL1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 11. Paneo de derecha a izquierda de bañistas gritando y corriendo al agua12. Plano medio de bañistas entrando al agua13. Plano general de bañistas entrando al agua14. Plano medio de un hombre en el mar 15. SOUNDBITE 3 - Fabio Pio, bañista (hombre, portugués, 12 seg.): "Es una experiencia nueva para mí, un verdadero reto. Me dicen que la sal trae buena energía, veremos si funciona y que este año sea mejor que los anteriores." ROMA, ITALIA1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 16. Paneo de arriba hacia abajo de un hombre saltando desde el Ponte Cavour al río Tíber en Roma17. Paneo de arriba hacia abajo de un hombre saltando desde el Ponte Cavour al río Tíber en Roma PARÍS, FRANCIA1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 18. Paneo de izquierda a derecha del Pont-Neuf y el río Sena19. Plano medio de mujeres asoléandose junto al río Sena