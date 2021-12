Iniesta hace balance de "una gran temporada para recordar" del Vissel en 2021

El futbolista español Andrés Iniesta durante la inauguración de la exposición ""Los deportes en el cómic español"" celebrada en la Embajada de España en Tokio, en una foto de archivo. EFE/Antonio Hermosín Gandul

Tokio, 30 dic (EFE).- El centrocampista español Andrés Iniesta calificó hoy como "una gran temporada para recordar" el desempeño durante la recién terminada campaña 2021 de su equipo, el Vissel Kobe japonés, que terminó tercero en la liga nipona, la J-League, gracias a "una regularidad tremenda".

"Es la mejor temporada desde que yo estoy aquí y seguramente históricamente", dijo en declaraciones difundidas por el club el de Fuentealbilla, que se mostró "muy feliz de vivir estos momentos con el Vissel", donde juega desde 2018.

"Hemos tenido una muy buena línea de juego, de resultados, y hemos conseguido el objetivo de poder estar en la Champions", dijo sobre la clasificación de su club para disputar los "playoffs" que le pueden dar acceso a la Liga de Campeones de Asia (AFC), trofeo de clubes más prestigioso del continente en el cual su club no logró participar esta pasada temporada.

El futbolista exazulgrana señaló, no obstante, que el equipo tiene mucho trabajo por delante y debe mejorar tanto a nivel táctico, como físico y de juego para seguir avanzando en sus objetivos.

"Cuando hemos conseguido un objetivo, se nos exigirá quedar ahí y dar un paso más. Es lo que tenemos que conseguir, mantener esa línea de trabajo e intentar mejorar en todo, porque seguramente lo que hemos hecho este año, el año que viene no nos sirva", declaró.

Iniesta considera que los logros del Vissel Kobe no deberían quedarse donde están, sino seguir evolucionando y fijarse la mejora como "una constante", para "mejorar en la J-League o intentar pelear por la liga" y seguir estableciéndose nuevas metas.

El Vissel Kobe terminó la temporada 2021 tercero en la primera división de la liga japonesa, con 73 puntos, por detrás del Kawasaki Frontale (92) y del Yokohama F. Marinos (79), que estarán en la Liga de Campeones de Asia junto al Urawa Red Diamonds, campeón este año de la Copa del Emperador.

El equipo del oeste japonés, donde también juegan actualmente los españoles Sergi Samper y Bojan Krkic, terminó en la posición 14 en la temporada previa de 2020.