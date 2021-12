Ciencia.-El telescopio Webb pone rumbo hacia su posición en el espacio

27-12-2021 El telescopio Webb pone rumbo hacia su posición en el espacio. El telescopio espacial Webb, lanzado el Día de Navidad, ha ajustado su trayectoria hacia su destino en el espacio, el segundo punto de Lagrange, conocido como L2, a 1,5 millones de kilómetros. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/GSFC



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El telescopio espacial Webb, lanzado el Día de Navidad, ha ajustado su trayectoria hacia su destino en el espacio, el segundo punto de Lagrange, conocido como L2, a 1,5 millones de kilómetros.



Esta primera maniobra de correción de trayectoria se produjo el 26 de diciembre con el primer encendido de propulsores, que duró 65 minutos y se completó con éxito. Este encendido es uno de los dos hitos que son críticos en cuanto al tiempo: el primero fue el despliegue del panel solar, que ocurrió poco después del lanzamiento.



Según informa la NASA, Webb necesita realizar sus propias maniobras de corrección de trayectoria para llegar a su órbita. Esto es por diseño: Webb recibió intencionadamente una leve falta de combustión del Ariane 5 que lo lanzó al espacio, porque no es posible corregir el empuje excesivo.



Si Webb recibe demasiado impulso, no puede dar la vuelta para regresar hacia la Tierra porque eso expondría directamente la óptica y la estructura de su telescopio al Sol, sobrecalentando y abortando la misión científica antes de que pueda comenzar.



Por lo tanto, hay que acelerar hasta la velocidad correcta en tres etapas, teniendo cuidado de no entregar nunca demasiado empuje: habrá tres maniobras de corrección a mitad de camino en total.



Después de este encendido, ningún hito clave es crítico en cuanto al tiempo, por lo que el orden, la ubicación, el momento y la duración del despliegue pueden cambiar.



La NASA tiene un plan detallado para desplegar el Telescopio Espacial Webb en un período de aproximadamente dos semanas. El proceso de despliegue no es una secuencia automática sin intervención; está controlado por humanos. El equipo monitorea Webb en tiempo real y puede pausar el despliegue en cualquier momento. Esto significa que es posible que el despliegue no se produzca exactamente en el orden o en los momentos originalmente planificados.



En el calendario, está previsto el despliegue del protector solar en el tercer día de vuelo. Para el décimo día se espera el despliegue del espejo secundario, y dos días después del primario. En el día 15 se espera el despliegue de segmentos del espejo. Finalmente, 29 días después del lanzamiento se prevé la inserción en la órbita final L2.



Su destino es ese porque, equilibrado entre las fuerzas gravitacionales del Sol y la Tierra mantendrá la misma orientación con respecto a ambas, y la calibración y blindaje son más sencillos.