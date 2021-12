Abascal dice que Casado no está dispuesto a participar en una "alternativa" y que aspira a un "simple relevo"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este domingo que el presidente del PP, Pablo Casado, no está dispuesto a participar en una "alternativa" al "frente popular" y que a lo máximo que aspiran los 'populares' es a un "simple relevo".



"Quiere poner donde hay 10.000 socialistas a 10.000 del PP y nosotros lo que queremos es que donde había 10.000 propuestas de izquierda, 10.000 leyes que dividen a la sociedad, haya 10.000 propuestas que unan a los españoles", ha trasladado en una entrevista en El Toro TV, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la relación entre ambos partidos y si se reeditarán los pactos de cara a las elecciones en Castilla y León y las futuras autonómicas en Andalucía.



Abascal ha cargado contra Casado por sus declaraciones "diciendo que desea una gran coalición con el partido socialista" y tras haber "arremetido durísimamente contra Vox". "Hace falta cambiar el rumbo de España, no los sillones", ha insistido.



En este sentido, ha hecho alusión a la actitud del líder de los 'populares' y ha manifestado que esta es la "gran preocupación" que tienen en su partido. "Creemos que hace falta una alternativa y no un simple relevo, que es a lo máximo que aspira el PP", ha enfatizado.



En clave electoral, Abascal ha valorado positivamente los resultados obtenidos hasta la fecha y ha asegurado que "Vox ha cumplido en cada momento con su función social" al "traer el cambio" en Andalucía después de 40 años o en Cataluña "al convertirse en la primera fuerza nacional".



Por último, ha aseverado que también contribuyeron con su apoyo en las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid a "impedir el asalto de los comunistas", aunque ha reconocido que les hubiera gustado obtener un mejor resultado.