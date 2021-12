Suben a 49 los casos hallados de la variante ómicron del coronavirus en Perú

Fotografía de archivo de un puesto de pruebas para la detección de covid-19, en Lima (Perú). EFE/Luis González

Lima, 26 dic (EFE).- Los casos de la variante ómicron del coronavirus confirmados en Perú subieron este domingo a 49 tras sumar dos nuevos contagios, según informó este domingo el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

El titular de la cartera de Salud detalló en declaraciones a la emisora de radio RPP que todos los casos detectados hasta ahora están focalizados en Lima y en el Callao, la ciudad portuaria aledaña a la capital peruana.

No obstante, las autoridades peruanas consideran bastante probable que ómicron ya esté presente en otras regiones del país, algo que esperan confirmar en los próximos días.

En ese sentido, el ministro reveló que uno de los contagiados con ómicron puede que se haya desplazado a la ciudad de Trujillo, capital de la norteña región de La Libertad.

"No podemos descartar que haya contagiado a otras personas por la rapidez con que contagia el ómicron. Ya hicimos un cerco epidemiológico en La Libertad y estamos en contacto con las autoridades regionales para disponer una intensificación de la vacunación, de pruebas moleculares y seguir a los contactos", apuntó.

Cevallos precisó también que el 77 % de los contagiados con la variante ómicron tenía aplicada al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, mientras que el resto estaba sin vacunar.

El primer caso de ómicron detectado en Perú resultó ser una mujer cuya nacionalidad no fue especificada y que llegó al país la pasada semana procedente de Sudáfrica.

Pese a la aparición de los primeros casos de ómicron, la variante predominante del coronavirus en Perú es la delta, responsable de prácticamente el 100 % de los casos de covid-19 en el país en la actualidad, tras haber desplazado a lambda.

Para evitar la aparición de una tercera ola con dos variantes simultáneas, el Gobierno peruano adelantó de seis a tres meses el tiempo de espera para acceder a una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19, que ya tienen casi tres millones de personas en el país, equivalente al 9,1 % de la población.

Con al menos dos dosis hay más de 21,3 millones de personas, que corresponde al 64,5 % de la población nacional y al 76 % de los mayores de 12 años, la edad mínima para poder acceder de momento a una vacuna en Perú.

A partir de enero está previsto que se comience a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, con la llegada en los primeros días de 2022 de un lote de 7,5 millones de vacunas adquiridos a Pfizer para este grupo compuesto por unos 3 millones de niños y niñas.

Perú es uno de los países más afectados por la pandemia al sumar más de 2,2 millones de casos sintomáticos confirmados y más de 202.000 fallecidos, lo que supone la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad. EFE

fgg/cfa