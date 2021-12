El Grupo Sura desmiente que llegada de Boric amenace su negocio en Chile

Foto de archivo del presidente electo de Chile, Gabriel Boric. EFE/Elvis González

Bogotá, 25 dic (EFE).- El colombiano Grupo Sura, uno de los principales conglomerados de servicios financieros de América Latina, desmintió que vaya a perder su negocio de fondo de pensiones en Chile por la llegada del izquierdista Gabriel Boric a la Presidencia de ese país.

El conglomerado, que por medio de su subsidiaria Sura Asset Management Chile tiene cerca del 20 % del mercado de fondos de pensiones del país austral, salió al paso de publicaciones con "información imprecisa", mediante un comunicado divulgado este sábado.

"En particular, desmentimos de manera categórica las publicaciones hechas por algunos medios de comunicación que manifestaron que la victoria de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile significa que Grupo Sura perdería su negocio de pensiones en dicho país. Aclaramos que, a la fecha, no conocemos ninguna decisión del Gobierno de Chile en ese sentido", afirmó el Grupo Sura.

Boric, que el pasado domingo fue elegido presidente de Chile como candidato de la coalición Apruebo Dignidad, que cuenta con el apoyo del Partido Comunista, pretende acabar con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son las empresas privadas que gestionan dichos fondos y cambiar el modelo hacia un sistema de reparto y solidario.

OPA EN PROCESO

Según el conglomerado colombiano, la "información inexacta" sobre el futuro de su negocio de pensiones en Chile "podría afectar la confianza de los inversionistas y clientes del Grupo Sura y de sus compañías relacionadas" justo cuando se inicia el periodo de aceptaciones de la oferta pública de adquisición presentada por la sociedad JGDB por sus acciones.

"Advertimos al público inversionista, a nuestros accionistas y a las autoridades acerca de los riesgos que se podrían generar para Grupo Sura y por ende para sus accionistas, cuando se publica información errada", agregó el comunicado.

La sociedad JGDB, de la cual hace parte la familia Gilinski, hizo el mes pasado una OPA para adquirir al menos el 25,3 % de las acciones ordinarias del Grupo Sura, un millonario negocio entre gigantes empresariales colombianos.

La familia Gilinski, asociada con el Royal Group, vinculado con la familia real de Abu Dabi, también ofreció en noviembre comprar al menos el 50,1 % de la gigante de alimentos procesados Nutresa, que al igual que el Grupo Sura hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

El GEA es un conglomerado colombiano que incluye, además del Grupo Sura y Nutresa, empresas de diversos sectores como el bancario (Bancolombia) y el Grupo Argos (cemento e infraestructura), entre otras.

MULTILATINA COLOMBIANA

El Grupo Sura está presente en 11 países latinoamericanos, entre ellos Chile, donde tiene operación de fondo de pensiones, de fondos de inversión y de seguros a través de la empresa AFP Capital.

Esta compañía, que hace parte de Sura Asset Management Chile S.A., es una sociedad anónima cerrada que cuenta con 46.900 millones de dólares en activos administrados de 1,8 millones de clientes, según la empresa.

"De igual manera, informamos que el sitio web www.opagruposura.co no fue construido por Grupo Sura ni se nos solicitó autorización para usar la marca Sura", por lo cual la empresa "no se hace responsable de la información que se publique en dicha página", añade el comunicado de la compañía.