República Dominicana vibró con Marileidy Paulino y otros atletas en Tokio

La dominicana Marileidy Paulino celebra tras conseguir la medalla de plata en la prueba de 400m femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 6 de agosto de 2021 en el estadio olímpico en Tokio (Japón). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Santo Domingo, 22 dic (EFE).- Los atletas de República Dominicana no dejaron caer la antorcha que el país mantuvo en alto desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y, mejor aún, lo hicieron con la conquista de la sin precedentes cifra de 5 medallas en la versión de Tokio 2020.

Esa actuación histórica para el deporte dominicano fue protagonizada por dos medallas de plata en atletismo, plata y bronce en halterofilia y la presea de ese mismo color que conquistó el béisbol, el deporte más popular en la nación caribeña.

Desde que Félix 'Súper' Sánchez ganó la primera de sus dos medallas de oro en los 400 metros vallas en la cuna del olimpismo, República Dominicana no ha dejado de subir al podio en cinco Juegos consecutivos. El boxeador Pedro Julio Nolasco dio al país su primera medalla -bronce- en Los Ángeles 1984.

En la lejana Tokio, República Dominicana ha sumado su mayor número de medallas en los Juegos Olímpicos, la misma ciudad en la que debutó en esa cita mundialista (1964) con el velocista Alberto 'el Gringo' Torres.

MARILEIDY PAULINO, LA ESTRELLA

Si Torres fue el primer dominicano en correr en unas olimpiadas, su compatriota Marileidy Paulino fue la primera en subir al podio en dos ocasiones en una misma sede con sus medallas de plata en los 400 metros y en el relevo 4x400 mixto.

Paulino llegó a Japón en estupenda forma, con el oro de la Reunión Iberoamericana de Huelva, España, donde estableció récord de 49.99. La plata individual de Tokio le sirvió para establecer una nueva marca nacional (49.20).

La corredora, de 25 años, muestra un ascenso meteórico en su especialidad, pues se quedó a las puertas de conquistar su primer título en la Liga de Diamante, en septiembre pasado.

Esta antigua jugadora de balonmano es, de lejos, la principal atleta dominicana de la actualidad en un deporte donde 'Súper' Sánchez es ahora entrenador y el exmedallista de plata olímpico Luguelin Santos parece haber visto pasar sus mejores años en la pista.

SE MARCHÓ 'EL INMENSO'

No todo 2021 fue de alegrías. En marzo pasado falleció Hugo Cabrera, considerado por muchos el más completo jugador dominicano de baloncesto de todos los tiempos, de ahí su apodo de 'el Inmenso'. Un cáncer de páncreas causó su muerte a los 67 años.

Estuvo a punto de ser el primer dominicano en jugar en la NBA, luego de ser escogido en el sorteo de 1976 por los Bucks de Milwaukee. Cabrera podía jugar en cualquiera de las posiciones del tabloncillo.

Tuvo una segunda oportunidad con los Knicks de Nueva York, pero tampoco pudo hacer el equipo. Reforzó en las ligas de España, Puerto Rico, Brasil, Argentina y Venezuela.

Encabezó a la selección que ganó el primer título internacional del baloncesto dominicano, el Centrobasket 1977, en Panamá, donde fue escogido el Jugador Más Valioso. En su país jugó para los clubes San Lázaro, Naco y Los Minas.

Ramón Santos Lantigua