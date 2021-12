01-01-1970 Rami Aboukhair deja Santander tras cerca de 20 años en la entidad. Rami Aboukhair, hasta ahora director del negocio de tarjetas del Grupo Santander y anteriormente consejero delegado de la entidad en España, ha dejado el banco para emprender proyectos personales, según han informado fuentes cercanas a la entidad a Europa Press. ECONOMIA EMPRESAS BANCO SANTANDER



Rami Aboukhair, hasta ahora director del negocio de tarjetas del Grupo Santander y anteriormente consejero delegado de la entidad en España, ha dejado el banco para emprender proyectos personales, según han informado fuentes cercanas a la entidad a Europa Press.



Aboukhair ha abandonado Santander tras cerca de 20 años en el grupo bancario, tras pasar por Banesto, Santander UK, Santander España y su posición actual dentro de la compañía.



En concreto, ocupó el cargo de director general de marketing, productos y clientes entre junio de 2002 y febrero de 2011, para pasar posteriormente a Santander UK, donde fue director general de banca comercial entre febrero de 2011 y enero de 2015.



Esta misma labor la desempeñó en Santander España hasta junio de 2015, cuando fue nombrado CEO de la entidad española, cargo que ocupó hasta el pasado mes de abril, cuando Santander anunció el nombramiento de António Simões como consejero delegado de España.



Esta sustitución se enmarcó dentro de una serie de cambios en el equipo directivo de la región de Europa para seguir avanzando en el desarrollo de 'One Santander', un modelo común de colaboración entre los países con el que la entidad busca aprovechar la escala del grupo para ejecutar los planes de crecimiento y ganar eficiencia y rentabilidad.



Los últimos años no han sido fáciles para el sector financiero español que ha tenido que lidiar con factores como la presión sobre la rentabilidad con tipos negativos, la regulación, la crisis económica, etc. y, sin embargo, bajo el liderazgo de Aboukhair, Santander ha superado muchos desafíos y, particularmente, ha culminado con éxito lo que era un reto enorme, como fue la como fue la integración del Popular, una de las operaciones más importantes en la historia del grupo.



Esta operación ha dado a Santander España varios meses de ventaja a otros competidores, que retrasaron ajustes de plantillas y oficinas cuando el banco que preside Ana Botín ya prácticamente lo había terminado, según destacan fuentes próximas a la entidad.



Bajo su liderazgo se avanzó también en la transformación comercial, más que duplicando el número de clientes vinculados, se transformó el modelo de oficinas, cerrando oficinas tradicionales y abriendo 600 oficinas Smart Red y se importó la idea de los Work Café desde Chile.