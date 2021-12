La economía de Perú crecerá un 13,2 % en 2021, la segunda mayor tasa de América Latina

Fotografía de archivo en al que se registró al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. EFE/Víctor Lerena

Lima, 17 dic (EFE).- El Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP) elevó este viernes su proyección de crecimiento de la economía peruana de 11,9 % a 13,2 % para este año 2021, la segunda mayor tasa de Latinoamérica, solo por detrás de Panamá, mientras que en 2022 crecerá un 3,4 % y en 2023 un 3,2 %.

Así lo anunció el presidente BCRP, Julio Velarde, durante su presentación trimestral del reporte de la inflación, donde indicó que el producto interior bruto (PIB) de Perú podría haber acabado el año con un crecimiento del 13,5 % de no ser por una ralentización registrada en octubre.

Esta proyección certifica la recuperación de la economía peruana, que en 2020 sufrió la mayor recesión de su historia al caer 11 % y fue una las más golpeadas del continente.

Velarde destacó que el PIB peruano ya se encuentra por encima de los niveles previos a la pandemia de la covid-19 desde el tercer trimestre de este 2021, cuando registró un 1,6 % por encima del mismo periodo de 2019.

"Ha sido una recuperado desigual. Hay sectores que se han recuperado fuertemente, como construcción, pero otros siguen por debajo, como servicios, comercio e hidrocarburos", apuntó Velarde.

Esta recuperación está empujada especialmente por el incremento de la demanda interna y la inversión privada, que acabarán el año con un aumento de 13,9 % y 36 % respecto a 2020, según las proyecciones del BCRP.

RÉCORD DE EXPORTACIONES

A ello también contribuirá el récord histórico de exportaciones, cuyo valor rondará los 61.900 millones de dólares, el más alto de la historia para Perú, que supone un incremento del 45 % respecto a las cifras de 2020.

La previsión del BCRP es que el histórico valor de las exportaciones permita al país por segundo año consecutivo batir su récord de superávit en la balanza comercial con casi 15.600 millones de dólares, casi el doble de los cerca de 8.000 millones de dólares que se registraron en 2020.

En el buen desempeño de las exportaciones se encuentra el precio del cobre, del que Perú es el segundo productor mundial, y que cotiza actualmente a 4,32 dólares la libra, por debajo del pico registrado hace unos meses pero aún por encima del promedio de los últimos 10 años, fijado en 3 dólares.

Las proyecciones también mejoraron para el déficit fiscal, que se redujo de -4 % a -3,1 % para 2021 y de -3,7 % a -2,8 % para 2022, gracias a la "recuperación tan extraordinaria de los ingresos fiscales", según destacó Velarde.

Mientras, la deuda bruta pública se prevé que acabe el año en 2021 en torno al 36,8 % del PIB y la neta en 23 %, valores en los que se mantendrá en 2022.

INFLACIÓN, LA MAYOR AMENAZA

Sobre las progresivas subidas de la tas de interés referencial en los últimos cuatro meses, que ha pasado de 0,25 % a 2,50 %, Velarde explicó que se busca contrarrestar la inflación después de que una tasa tan extraordinariamente baja ya no sea necesaria una vez que la economía se ha recuperado.

La inflación cerrará el año en 6,2 %, según prevé el BCRP, por el impacto de los alimentos y combustibles, aunque confía en que para el próximo año decaiga y así cerrar el 2022 en 2,9 % dentro del rango meta del país, fijado en 3 %, y el 2023 en 2,1 %.

"Estamos esperando a que esto se corrija, pero en esto poco puede hacer el Banco Central más allá de intentar que no contamine a otros precios", indicó Velarde.

El presidente del BCRP recordó que "la inflación es un fenómeno mundial debido principalmente a restricciones en la oferta y problemas en la cadena global de suministros".

Fruto de la depreciación del sol, que ha pedido en torno al 12,50 % en los últimos doce meses, el BCRP ha protagonizado en este 2021 la mayor venta de dólares de su historia, con 17.600 millones.

No obstante, Velarde recordó que Perú es el tercer país de Latinoamérica con mayores reservas internacionales, solo superado por México y Brasil, al registrar unos 78.000 millones de dólares, lo que supone unos 10.000 millones más que antes de la pandemia.