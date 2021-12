Afganistán.- Manifestantes vuelven a salir a las calles de Kabul para exigir a los talibán justicia social e igualdad

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Grupos de manifestantes han vuelto a salir este lunes a las calles de la capital de Afganistán, Kabul, para pedir a los talibán que respeten los derechos de las mujeres y de las minorías.



Los concentrados, como informa la cadena Tolo News, aseguran que "solo la justicia social y la igualdad pueden resolver la crisis" en la que se encuentra sumido el país tras décadas de conflicto y la culminación de la conquista talibán a mediados de agosto.



"La paz y la unidad son la única solución", corearon los manifestantes a su paso por las calles de la capital y han pedido al movimiento que haga buena su promesa reflejada en el decreto a favor de los derechos de las mujeres emitido el pasado viernes.



En él, los talibán aseguran que las mujeres "no son una propiedad" sino "seres humanos nobles y libres" que no deben ser "obligadas a casarse contra su voluntad".



Una de las participantes entrevistada por la cadena reivindicó el papel de las mujeres dentro de la sociedad afgana: "Necesitamos libertad, tenemos derechos y responsabilidades sociales que cumplir, y no debemos quedarnos en casa".



Estados Unidos, en representación de la comunidad occidental, valoró este sábado de manera positiva el decreto talibán pero ha pedido al régimen que extiendan la tolerancia que proclaman a otros ámbitos de la vida cotidiana.



El representante especial de EEUU para Afganistán, Thomas West, ha insistido en que "hace falta mucho más para garantizar los derechos de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad afgana, incluidas las escuelas, los lugares de trabajo, la política y los medios de comunicación", según un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.