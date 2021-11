Hermano de Hugo Chávez renuncia a gobernación tras orden de repetir comicios

Actualiza con declaraciones de Freddy Superlano y Guaidó y convocatoria formal a nuevas elecciones. ///Barinas, Venezuela, 30 Nov 2021 (AFP) - Argenis Chávez, hermano de Hugo Chávez, anunció este martes su renuncia a la gobernación de Barinas, estado natal del fallecido expresidente de Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara repetir las elecciones en esa región, donde la oposición reclamaba el triunfo."Voy a presentar mi renuncia al cargo de gobernador ante el órgano competente, que es el consejo regional legislativo" para "hacer más expedito este proceso de transición de aquí a las elecciones", dijo Argenis Chávez, de 63 años, en una rueda de prensa.Candidato por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre, Chávez no aspirará a ser reelecto cuando se repitan los comicios el 9 de enero por orden del máximo tribunal del país. Las votaciones se harán sin el principal aspirante opositor, Freddy Superlano, pues el TSJ dijo que está inhabilitado por procesos judiciales en su contra.Superlano pedía que se oficializara su victoria en esta región de 970.000 habitantes, donde la familia Chávez gobierna desde 1998.Barinas es el único estado que no presentó resultados para el cargo de gobernador, lo que desencadenó pequeñas manifestaciones opositoras.El PSUV ganó 19 de 23 gobernaciones en un proceso en el que el grueso de la oposición regresó a las urnas tras negarse a participar en las elecciones de 2018, en las que fue reelecto el presidente Nicolás Maduro, y las de 2020, en las que el chavismo recuperó el Parlamento, al denunciar que eran procesos "fraudulentos".El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este martes la convocatoria a nuevas elecciones, en las que se podrán incribir candidaturas entre el 2 y el 6 de diciembre, informó ese ente. La noche del lunes, la Sala Electoral del TSJ ordenó al CNE llamar a nuevas votaciones.En el fallo divulgado en su portal web, el tribunal -acusado por la oposición de favorecer al gobierno- reconoce que las "proyecciones consignadas por el CNE" daban a Superlano 37,60% de los votos emitidos y a Argenis Chávez 37,21%, pero subrayó que el opositor estaba en "condición de inegibilidad" a causa de investigaciones administrativas y penales.El hermano mayor de Hugo Chávez reconoció este martes esos resultados.Familiares del expresidente (1999-2013) han acaparado durante más de dos décadas la gobernación de Barinas. La cadena comenzó con su padre, Hugo de los Reyes Chávez, gobernador de 1998 a 2008; siguió con su hermano Adán, actual embajador de Venezuela en Cuba, entre 2008 y 2016; y continuó con Argenis, desde 2017. - "Atropello" - Superlano convocó a protestas para el sábado en una conferencia de prensa en Caracas, acompañado por el dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países desde 2019, sin haber podido desplazar del poder a Maduro."No había manera de que se nos quitara la victoria. Entonces un poder del Estado, le da una orden a otro poder (...), diciéndole que no podían proclamar" a un nuevo gobernador, expresó el inhabilitado contendor. "Nosotros estamos legitimados".La oposición ha estado llevando a cabo movilizaciones en Barinas desde la semana anterior, aunque con convocatorias modestas."Atropellan la voluntad de los venezolanos", lamentó Guaidó.str-mbj/yo/dga -------------------------------------------------------------