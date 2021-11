Fuente: Marineros cerca de concretar acuerdo con Robbie Ray

SEATTLE (AP) — Los Marineros de Seattle están ultimando un contrato con el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Robbie Ray, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press el lunes bajo condición de anonimato debido a que Ray aún debe someterse a una prueba física y las partes no han firmado el contrato. ESPN.com fue el primer medio en reportar que el equipo y el pelotero habían llegado a un acuerdo y que se espera que sea por cinco años y 115 millones de dólares.

Ray viene de la mejor temporada de su carrera con los Azulejos de Toronto: terminó con una foja de 13-7 y una efectividad de 2.84 y 248 ponches en 192 entradas un tercio. El poderoso pitcher zurdo lideró la Liga Americana con la mejor efectividad, así como con la mayor cantidad de juegos como abridor y entradas lanzadas. Encabezó las Grandes Ligas en ponches.

Inmediatamente se convertirá en el as de Seattle. Marco Gonzales, Chris Flexen y Logan Gilbert tienen contrato hasta la campaña 2022 con los ascendentes Marineros y que terminaron 90-72 la temporada pasada y estuvieron cerca de poner fin a la racha de 20 temporadas sin postemporada del equipo.

Se convertirá inmediatamente en el as de la plantilla de Seattle. Marco Gonzales, Chris Flexen y Logan Gilbert también tienen contrato para la temporada 2022 para un equipo de los Marineros en ascenso que se fue con una foja de 90-72 la temporada pasada y se quedó a nada de romper la sequía de 20 años de acceder a la postemporada.

Es el segundo gran cambio del equipo en este receso de campaña y probablemente no será el último. Seattle adquirió el sábado al segunda base Adam Frazier en un canje con San Diego.

Ray ni siquiera fue considerado al Juego de Estrellas en su primera temporada completa con los Azulejos, lo que refleja cuan dominante fue la segunda mitad del año. Ray tuvo una efectividad de 2.35 y registró 129 ponches en 99 entradas dos tercios en sus últimas 16 aperturas.

Fue el claro ganador del Cy Young y se llevó 29 de los 30 votos de primer lugar, superando fácilmente a Gerrit Cole de los Yanquis de Nueva York.