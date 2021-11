Escocia también detecta alguna transmisión de ómicron sin vínculos con África

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. EFE/EPA/EMILY MACINNES / POOL

Londres, 29 nov (EFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, reveló este lunes que algunos de los seis infectados en esa región hasta la fecha con la nueva variante ómicron del coronavirus no habían viajado al sur de África ni habían tenido contacto con personas que sí hubieran estado en esa zona al infectarse.

En una comparecencia en la sede del Parlamento escocés en Holyrood (Edimburgo) para informar de la evolución de la citada variante, la líder independentista dijo que se han intensificado en los últimos días los esfuerzos para detectar nuevos casos en Escocia y que continúan las tareas de rastreo y localización de posibles infectados con ómicron.

De los infectados con esa variante identificados en la región, Sturgeon aclaró hoy que "no todos cuentan con un historial de viajes reciente o vínculos conocidos con otros que hayan viajado a países en el sur de África, donde se detectó por primera vez la variante la pasada semana".

La política nacionalista observó que "esto sugiere que podría ya haber algún tipo de transmisión entre la comunidad de esta variante en Escocia", aunque faltan evidencias para confirmar hasta qué punto estaría extendida.

La ministra urgió a la ciudadanía a continuar adoptando medidas de precaución como el uso de mascarillas al tiempo que indicó que es probable que se trate de "una situación de rápida evolución".

Los seis casos de la nueva variante de coronavirus ómicron identificados hasta la fecha en diferentes áreas de Escocia se encuentran cuatro de ellos en la zona de Lanarkshire y dos en Greater Glasgow y en Clyde.

Esos casos elevan a un total de 9 los registrados en el conjunto del Reino Unido, teniendo en cuenta que en Inglaterra se han detectado ya otros tres, en Nottingham y Essex y en Westminster, este último de un individuo con vínculos con el sur de África que había visitado el área ese barrio -aunque no el Parlamento de Londres- antes de abandonar este país.

El Gobierno del Reino Unido celebra hoy una reunión urgente de ministros de Sanidad del Grupo de los Siete (G7, economías más desarrolladas) para abordar la nueva variante.