SpaceX difunde las imágenes del exitoso amerizaje de la Starship en el océano Índico

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Miami (EE.UU.), 28 jul (EFE).- La compañía espacial SpaceX publicó este martes varias imágenes del decimotercer vuelo de prueba de la nave Starship, que amerizó con éxito la semana pasada en el océano Índico, días después de que el lanzamiento se suspendiese por un fallo durante el encendido de los motores y por el mal tiempo.

La empresa de Elon Musk compartió en la red social X algunas fotografías y vídeos del momento del amerizaje, que tuvo lugar casi una hora y media después de que la Starship despegara desde Texas el pasado viernes.

En ellas se observa cómo el poderoso cohete desciende en posición vertical y de manera controlada hacia la superficie del mar, sobre la que se posa antes de caer de costado sobre el agua y se queda flotando.

SpaceX aclaró que la nave sigue en el océano Índico, mientras el equipo de recuperación recopila imágenes del cohete.

Además del decimotercer lanzamiento de prueba del potente cohete, también fue el segundo del propulsor Super Heavy, que constituye la primera de las dos fases del vehículo espacial, y el primero en el que la Starship estaba equipada con veinte satélites Starlink V3 de nueva generación.

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Al margen de afinar el rendimiento de la tercera versión de la Starship y del propulsor, el test también puso en órbita los satélites V3.

Otras metas alcanzadas incluyeron el primer encendido en el espacio de un motor Raptor, la ejecución de la maniobra de retroceso del propulsor Super Heavy V3 con sus 33 motores y la recopilación de datos cruciales sobre el rendimiento del escudo térmico durante la reentrada de la Starship.

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El lanzamiento se realizó después de dos aplazamientos: el primero de ellos, el 16 de julio, debido a un fallo en el encendido de varios motores que obligó a abortar la operación, y el segundo motivado por las malas condiciones meteorológicas.

Esta fue la segunda misión de prueba del tercer modelo de la Starship en lo que va de año, después de la que tuvo lugar en mayo.

La NASA sigue de cerca el programa, ya que necesita esta tercera versión del Starship para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.

La misión tripulada a la Luna fue aplazada a principios de 2028, en parte debido a los retrasos en el desarrollo del cohete.

SpaceX compite directamente con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su sistema Blue Moon como alternativa. EFE

(foto)(video)