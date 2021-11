Afganistán.- Los talibán permitirán el paso seguro de extranjeros pero piden a la UE financiación para los aeropuertos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las autoridades talibán del Gobierno de Afganistán han reiterado su compromiso de garantizar y facilitar el paso seguro de extranjeros y afganos que quieran salir del país pero a cambio han pedido financiación a la Unión Europea para mantener abiertos los aeropuertos.



A lo largo de este fin de semana, la UE ha mantenido conversaciones en la capital de Qatar, Doha, con una delegación afgana, si bien el grupo europeo ha remarcado que este diálogo "no implica el reconocimiento por parte de la UE del Gobierno interino".



Si bien la ayuda al desarrollo de la UE a Afganistán está "suspendida", la delegación europea ha trasladado su voluntad de "considerar la posibilidad de proporcionar una ayuda financiera sustancial para el beneficio directo del pueblo afgano", recoge un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.



Así bien, ambas partes han trasladado su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en el país asiático, más aún a medida que se acerca el invierno y el descenso de las temperaturas. En este sentido, la UE ha confirmado su intención de seguir brindado ayudas a los afganos que los necesiten.



Los talibán han confirmado que estas ayudas y material humanitario no estará sujeto a impuestos, algo que la delegación europea ha celebrado, así como el compromiso del Gobierno afgano de reanudar el pago de salarios a sus funcionarios.



Ambas partes han apuntado a la integridad territorial de Afganistán como estado soberano, en paz consigo mismo y con sus vecinos, que interactúe con la comunidad internacional sobre la base de la soberanía nacional y el respecto y el reconocimiento de todas sus responsabilidades.



Además, los talibán han aseverado que no permitirán que el territorio afgano sirva de base para "albergar y financiar a ninguna persona o grupo que amenace a la seguridad de otros"; así como a tomar "medidas firmes" contra dichos grupos ya instalados en el país.



La delegación afgana, liderada por el ministro de Exteriores, Amir Jan Mutaqqi, ha trasladado su compromiso con el Estado de Derecho y la "buena gobernanza"; con "defender y respetar" los Derechos Humanos, así como la libertad de expresión y de los medios de comunicación.



"La delegación de la UE subrayó la importancia de la democracia y pidió que cualquier posible reforma constitucional se lleve a cabo mediante un proceso transparente y participativo. Pidió al gobierno interino que tome medidas rápidas, significativas y concretas hacia un gobierno inclusivo que represente la riqueza de la sociedad afgana en términos de afiliación étnica, política y religiosa", ha expresado el organismo europeo.



Finalmente, los talibán han afirmado que "acogerían con agrado" el regreso del personal de la UE a Kabul, algo que desde la comitiva europea no han desestimado pero siempre remarcando que este paso no implicaría reconocimiento, que dependería de la seguridad en el país y de la garantía de protección al personal.



Ambas partes han expresado su voluntad de continuar su diálogo el Doha, mientras que la delegación de la UE ha recordado que los cinco puntos de referencia acordados por los ministros de Exteriores de la UE servirán como "principios rectores" para el compromiso futuro.