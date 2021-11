Cientos de feministas protestan en El Salvador por desapariciones de mujeres

Unas 500 mujeres protestaron este domingo en las principales calles de San Salvador, capital de El Salvador, por los casos de desaparecidas y criticaron "el silencio que guarda el Gobierno con el aumento" de los casos. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 28 nov (EFE).- Unas 500 mujeres protestaron este domingo en las principales calles de San Salvador, capital de El Salvador, por los casos de desaparecidas y criticaron "el silencio que guarda el Gobierno con el aumento" de los casos.

La protesta se dio en el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Amalia Leiva, de la Asamblea de Feministas Salvadoreñas, señaló a la prensa que exigen que "los sistemas de seguridad asuman la responsabilidad que les toca, que escuchen a los familiares y las víctimas que quedan a tras de cada desaparición".

"Que cese la impunidad que gira en torno a todos los feminicidios y a todas las desapariciones. No es culpa de las niñas, de las mujeres y de la juventud desaparecer en un país que siempre ha padecido del terrible mal de la violencia organizada", sostuvo Leiva.

Añadió que la solución no pasa "por el silencio y el echarle la culpa a otros" por parte del Estado, porque "tenemos una lista de muchos nombres que hoy por hoy hacen falta".

"¿Cuantos feminicidios más, cuanto abuso sexual más y cuantos desaparecidas necesita El Salvador?, cuestionó la activista.

Las mujeres, que portaron pancartas con diversos mensajes contra las desapariciones, recorrieron varios kilómetros en la capital salvadoreña al grito de "¡vivas se las llevaron, vivas las queremos!".

También se podían leer mensajes como "la violencia contra las mujeres también es una pandemia" y "somos las voces de las que ya no están".

Además, recordaron a las víctimas encontradas en varias fosas en la casa del expolicía y supuesto asesino múltiple Hugo Osorio, en la occidental localidad de Chalchuapa. Caso que se puso bajo secreto de sumario por las autoridades fiscales y judiciales.

La marcha concluyó en la plaza Francisco Morazán, en el Centro de San Salvador, donde realizaron una representación artística ante una pancarta que decía: "El Salvador es una fosa clandestina".

Las organizaciones feministas señalaron en un comunicado que "es indignante el silencio que guarda el Gobierno con el aumento de las desaparecidas".

También criticaron el allanamiento a las organizaciones Las Mélidas y la Asociación Salvadoreña de Mujeres Tecleñas, en el marco de una supuesta investigación por la asignación de fondos estatales a ONG.

"Las feministas no dejaremos de exigir una vida libre de violencia, seguiremos demandando justicia", indicaron en el comunicado.

Según datos de organizaciones no gubernamentales de mujeres, en El Salvador desaparecen 4 mujeres cada día y en lo que va del 2021 se registran más de 460 denuncias de salvadoreñas desaparecidas.

El Salvador cerró el tercer trimestre del 2021 con un aumento del 31,25 % en los casos de feminicidios, en comparación con el mismo lapso de 2020, según las cifras consensuadas por la Policía, Fiscalía y Medicina Legal.

De acuerdo con los datos oficiales, entre enero y septiembre de 2021 se perpetraron 63 feminicidios, 15 más que en el mismo lapso del 2020, cuando se registraron 48.