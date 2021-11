Latinoamérica.- Los cancilleres iberoamericanos se citan para intentar elegir al nuevo titular de la SEGIB

Al encuentro en Santo Domingo, al que irá Albares, también asisten los ministros de Venezuela y Cuba



Los cancilleres de los 22 países que componen la llamada comunidad iberoamericana están citados este viernes en Santo Domingo para, entre otras cosas, tratar de elegir al nuevo titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), aunque a priori parece que el nombramiento se hará esperar.



El puesto está vacante desde que la costarricense Rebeca Gryspann completó su mandato el pasado septiembre y pasó a convertirse en la nueva secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).



En total son cuatro los candidatos al puesto: el ministro de Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo; el de Chile, Andrés Allamand; el excanciller peruano José García Belaunde; y la exvicepresidenta ecuatoriana Rosalía Arteaga.



Según las fuentes conocedoras del proceso de elección consultadas por Europa Press, todo apunta a que ninguno de los cuatro candidatos gozaría del respaldo necesario para ser elegido, máxime cuando en la comunidad iberoamericana la norma que impera es el consenso y por tanto se espera que el nuevo secretario general no sea vetado por ningún país.



A priori, Arteaga es vista como la candidata con más opciones, al ser mujer y no haber habido nunca ningún secretario general andino --el primero en ocupar el cargo fue el uruguayo Enrique Iglesias, del Cono Sur, y luego Grynspan, de Centroamérica--, bazas que ella misma ha puesto en valor, pero hay quien considera que su trayectoria política no es muy fuerte, pese a que llegó a ser temporalmente presidenta de su país.



En el caso de García Belaunde, cumple con el requisito de proceder de un país andino pero en su contra juega su edad, 73 años, ya que hasta ahora el secretario general ha encadenado dos mandatos de cuatro años.



Por lo que se refiere a Allamand, el ser ministro de un Gobierno, el de Sebastián Piñera, ya de salida y con seguro giro político en Chile --hacia izquierda o derecha-- garantizado, tampoco se considera que sea el mejor candidato.



En cuanto a Brolo, tiene en su contra que procede de un país centroamericano, lo que supondría el segundo secretario general para esta región, además de su falta de experiencia ya que es canciller de Guatemala desde enero de 2020. En su caso, su mejor baza sería la edad, ya que con 40 años es el candidato más joven, puesto que Arteaga tiene 64 y Allamand 65.



Así las cosas, la elección del nuevo titular de la SEGIB podría quedar aplazada, a falta de acuerdo, a la primera mitad de 2022, algo que ya ha pasado en otras ocasiones y que no debería entenderse como un fracaso. Lo que está por ver es si, puesto que el plazo para presentar candidaturas se cerró ya, los cancilleres deciden reabrirlo para incluir nuevos nombres, opción que algunos consideran que sería la ideal.



OTROS TEMAS EN LA AGENDA



Al margen de esto, la reunión de los cancilleres de los 22 países tiene también como objetivo la preparación de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en República Dominicana en noviembre de 2022.



Según ha informado el Ministerio de Exteriores dominicano, en calidad de Secretaría Pro Témpore, la cita permitirá continuar "el diálogo regional con miras a la recuperación post pandemia de la COVID-19" y está previsto que de ella salga una declaración con "propuestas e iniciativas que busquen fortalecer la integración de los países de Iberoamérica, el multilateralismo, la democracia y el bienestar de las personas".



Los cancilleres también tendrán ocasión de discutir propuestas que han realizado los ministros de Hacienda para hacer frente a la crisis económica, así como lo tratado por los ministros de Salud en un reciente encuentro, en el que se reclamó garantizar el acceso universal a las vacunas y suministros médicos de manera justa, equitativa y solidaria.



Asimismo, según ha indicado el Ministerio dominicado en un comunicado, también se procederá a declarar 2022 como el Año Iberoamericano de la Cultura y el Desarrollo Sostenible como acordaron previamente los ministros de Cultura.



ASISTENCIA NUMEROSA



Otro de los focos de interés de estos cónclaves iberoamericanos es el de la asistencia, si bien en sus 30 años de historia las cumbres iberoamericanas han permitido reunir a representantes de todos los países independientente de las circunstancias internas de los mismos o el signo político de sus dirigentes, aunque para ello la representación haya sido a menor nivel.



En esta ocasión, según ha podido saber Europa Press, habrían confirmado su presencia en Santo Domingo hasta quince cancilleres entre los que está el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y los cancilleres de Venezuela, Félix Plasencia, y de Cuba, Bruno Rodríguez.