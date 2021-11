La ola morada rechaza en Colombia la violencia machista y clama por el aborto

Mujeres marchan durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy en Bogotá (Colombia). EFE/ Irene Escudero

Bogotá, 25 nov (EFE).- Miles de mujeres salieron este jueves a las calles de Bogotá a manifestar su rechazo contra la violencia machista y a clamar por el aborto legal, libre y seguro como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La tradicional ola morada también se tiñó de verde porque el país vive un momento decisivo en el que la Corte Constitucional debate si sacará o no al aborto como delito del Código Penal para que este deje de ser perseguido.

La marcha estaba encabezada por una ambulancia que llevaba fotos de víctimas de feminicidios y las manifestantes cantaron temas como "Canción sin miedo", de la mexicana Vivir Quintana, y corearon por la caída del patriarcado.

También llevaban carteles que decían "Aborta el patriarcado" o que recordaban a las miles de víctimas de feminicidios que ha habido en el país en los últimos años.

UN AÑO DIFÍCIL PARA LAS MUJERES

Según el Observatorio Feminicidios Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista, en lo que va corrido de 2021 han sido perpetrados 526 crímenes de este tipo y junio fue el mes más letal con 62 casos.

Igualmente, el departamento con más feminicidios registrados es Antioquia, en el noroeste del país y cuya capital es Medellín, con 95.

Por otra parte, la Fundación Feminicidios Colombia, por su parte, cifra en 200 el número de víctimas de este delito en el país entre enero y agosto pasado, un incremento del 17,65 % con respecto al mismo periodo de 2020, cuando fueron 170 casos.

Entre tanto, las cifras del Instituto de Medicina Legal muestran que 5.644 mujeres fueron víctimas de violencia sexual y 23.679 de violencia de pareja entre enero y octubre pasado, números que superan con creces los datos del mismo periodo del año anterior cuando fueron 12.850 y 22.151, respectivamente.

Para Laura Torres, que hace parte del colectivo Somos un Rostro Colectivo, las mujeres colombianas viven una "situación desgarradora" y es por ello que de las manifestaciones de este jueves hacen parte "familiares de muchas de esas víctimas que todavía siguen reclamando justicia".

"Como cada 25 de noviembre nos juntamos para decirle al Estado y al Gobierno Nacional que necesitamos ya que nos garanticen el derecho a una vida libre de violencias desde todos los esfuerzos posibles. Nos están matando, nos siguen matando y no pasa nada", aseguró a Efe.

A LA ESPERA DE LA CORTE

En Colombia el aborto solo está permitido en tres causales: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre, cuando es fruto de violación o incesto o si hay malformación del feto, y en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel.

Pese a ello, es la cuarta causa de mortalidad materna en el país, y se calcula que de los 400.000 que se realizan en Colombia al año, menos del 10 % son llevados a cabo en instituciones sanitarias con los controles debidos.

La Corte Constitucional suspendió el pasado 18 de noviembre los términos de vencimiento del debate del aborto y aplazó la decisión sobre su despenalización.

Ante esta situación, una de las paradas de la manifestantes, que comenzaron la marcha en la barriada de Ciudad Jardín, en el sur de Bogotá, será la sede del Constitucional, donde pedirán a la Corte que despenalice el aborto.

"Estamos diciéndole a la Corte que necesitamos que le dé esa respuesta a las mujeres. Llevamos décadas exigiéndolo y pidiéndolo y no podemos seguir en un Estado que criminaliza a las mujeres que deciden en libertad (...) tomar una decisión sobre sus cuerpos", aseguró Torres.