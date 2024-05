El último CEO de Credit Suisse ultima su salida de UBS

Ulrich Korner, último consejero delegado de Credit Suisse, absorbido por su rival en marzo de 2023, dejará de formar parte del banco suizo en las próximas semanas, según informa 'Financial Times'. UBS espera completar a finales de mayo la fusión de las entidades legales del banco con las de Credit Suisse, según indicaron fuentes conocedoras, lo que dejará obsoleta la función del consejo de administración de Credit Suisse, incluido el rol de consejero delegado. Korner asumió el cargo de primer ejecutivo de Credit Suisse en agosto de 2022, cuando relevó a Thomas Gottstein tras las pérdidas multimillonarias del banco suizo. La salida del ejecutivo y la disolución del holding de Credit Suisse marcan el último capítulo en los 168 años de historia del banco. El banquero se había incorporado a Credit Suisse un año antes, precisamente desde UBS, donde trabajó once años, y con anterioridad había desempeñado distintos cargos ejecutivos en Credit Suisse, incluidos los de director financiero y director de operaciones de Credit Suisse Financial Services. Según el plan de integración esbozado en febrero por el consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti, las entidades suizas se fusionarán en la segunda mitad del año, mientras que los clientes de Credit Suisse seguirán migrando a UBS durante el próximo año y se prevé que la parte final de la integración, la fusión de sistemas de TI, se extenderá hasta 2026.