España.- Casado alerta de la "peligrosa" estrategia de Sánchez de "hinchar" a "partidos antisistema"

Tras el fallo del TS, visitará San Millán de la Cogolla, cuna de los primeros escritos en castellano, para reivindicar la lengua



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha alertado este viernes de la "peligrosa" estrategia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de pactar con los "extremos" como, a su juicio, se ha visto en el "bazar" de la negociación presupuestaria. Tras asegurar que ha "cruzado el Rubicón", ha advertido de que va a acabar "hinchando alos partidos antisistema" pero luego "el votante acaba eligiendo al original".



Así se ha pronunciado Casado tras visitar en Logroño las bodegas Campo Viejo, acompañado por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y presidente del PP en La Rioja, José Ignacio Cenineros, un día después de que el Pleno del Congreso diera luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con los apoyos de ERC, Bildu y PNV, entre otros.



El líder del PP ha criticado el "bazar" de los PGE para 2022 y ha señalado que, si hubieran dependido solo del PNV, la propuesta de los nacionalistas vascos de fragmentar la Denominación de origen Rioja hubiera salido adelante.



"Este zoco o bazar presupuestario no conduce a nada sino a unasprevisiones que no hacen sino empeorar", ha enfatizado el líder del PP, que ha criticado duramente que ese acuerdo de las cuentas públicas obligue a plataformas audiovisuales internacionales como Netflix a traducir un porcentaje de sus contenidos al catalán con el correspondiente "coste".



Casado ha afirmado que ahora el PP tiene que estar "a lo importante" porque en España "las cosas no están yendo bien, por mucho que diga el Gobierno", aludiendo a cifras que ofrecen algunos organismos internacionales. "Estoy preocupado por lo que pueda pasar, aunque el Gobierno luego diga que somos catastrofistas, simplemente por hacernos eco de las cifras oficiales que ya nadie niega", ha aseverado.



"SE ESTÁ APOYANDO EN SOCIOS QUE LE HAN SORPASSADO"



Al ser preguntado por el papel de Bildu tanto en la gobernabilidad de España como de Euskadi, se ha mostrado convencido de que si el PP no hubiera sacado el segundo escaño por Vizcaya y lo hubiera sacado Bildu, "ahora mismo habría una moción de censura del PSE con Bildu y con Podemos".



"Sánchez ha cruzado el Rubicón, no tiene marcha atrás", ha indicado, en alusión a las declaraciones del nuevo secretario general del PSE, Eneko Andueza, en las que avanzó que podría pactar con Bildu. A su entender, "nunca habían llegado tan lejos" porque ese partido "no condena 850 asesinatos" de ETA.



Casado ha señalado que los socios ahora de Sánchez son Podemos, ERC, BNG y Bildu, mientras que el PNV "está quedando orillado". Eso sí, ha avisado que esa estrategia es "peligrosa" porque se está apoyando en socios que ya le han sorpassado" en varias autonomías. "Al final, el votante acaba eligiendo el original", ha recalcado.



Según su análisis, Sánchez está siguiendo los pasos del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero al "pactar con los extremos" para recuperar lo que ha "perdido por el centro". "Al final, acabará hinchando a los partidos antisistema y será tremendamente perjudicial para la unidad nacional y, por lo tanto, para las libertades y la prosperidad de los españoles", ha advertido.



EL "CHANTAJE" DE LA LENGUA



Casado ha criticado el "chantaje" de la lengua en la negociación presupuestaria pero ha añadido que ha "coincidido" con la sentencia del Tribunal Supremo que "obliga a que al menos un 25% de las materias en la enseñanza en Cataluña se imparta en castellano".



Según ha dicho, la Generalitat "ya ha dicho que va a incumplir la sentencia" y "cobardemente le dice a los profesores que sean ellos los que la incumplan". Y el Gobierno de España, ha proseguido, "no va a forzar a aplicar" ese fallo judicial.



En ese escenario, ha reivindicado el compromiso del PP con la lengua castellana. "Por eso, esta tarde vamos a ir a San Millán de la Cogolla, la cuna de los primeros escritos en español, la lengua ahora mismo más aprendida y hablada en el mundo después del inglés y el chino", ha dicho, para añadir que el castellano, a diferencia del chino, se habla en decenas de países.



Casado ha señalado que el PP debe ponerse "serio" con este asunto y reivindicará la lengua y la unidad nacional, como ya hizo en 2004 y 2008 en sendas declaraciones con los presidentes autonómicos del partido. A su juicio, hay que acabar con "el revisionismo absurdo de la historia y la seña de identidad" de España.



EXIGE DE NUEVO UNA LEY DE PANDEMIAS



Ante el aumento de contagios por el Covid-19, Casado ha emplazado a Pedro Sánchez a "poner orden" e impulsar una Ley orgánica de Pandemias para "garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos" siendo "eficaz" en el control de los contagios.



"¿Hay que esperar a una sexta ola o a que haya una variante sudafricana para que otras vez a las autonomías se les deje solas ante la irresponsabilidad del Gobierno?", se ha preguntado el jefe de la oposición, para avisar que no pueden estar abocados a unas Navidades con "aletoriedad" y "discrecionalidad" en las medidas.