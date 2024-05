La plataforma FTX calcula que devolverá todo el dinero más intereses a los clientes afectados por su quiebra

Los gestores de la quebrada plataforma de negociación de criptomonedas FTX, declarada en bancarrota en noviembre de 2022, han presentado ante los tribunales un plan para el reembolso a los clientes afectados por la suspensión de pagos de la empresa de la totalidad de sus fondos, además de los correspondientes intereses. Según el plan de reorganización anticipada registrado, que deberá ahora ser valorado por el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Tribunal de Distrito de Delaware, la plataforma calcula que el valor total recuperado, convertido en efectivo y disponible para su distribución, oscilará entre 14.500 y 16.300 millones de dólares (13.470 y 15.142 millones de euros), una cifra más que suficiente para responder de los 11.000 millones de dólares (10.218 millones de euros) adeudados. En este sentido, los gestores han precisado que el monto estimado incluye activos bajo el control de los acreedores del capítulo 11, así como activos bajo el control de los liquidadores oficiales de FTX Digital Markets (Bahamas), la Comisión de Valores de Las Bahamas, los liquidadores oficiales conjuntos de FTX Australia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y decenas de entidades privadas que han cooperado en los esfuerzos de recuperación. "FTX ha logrado este nivel de recuperación monetizando una colección extraordinariamente diversa de activos, la mayoría de los cuales eran inversiones propias de Alameda o FTX Ventures, así como demandas judiciales", han explicado los gestores, añadiendo que los deudores "no han podido beneficiarse de la apreciación de tokens" y han tenido que buscar otras fuentes de valor recuperable para pagar a los acreedores, incluyendo la venta de la participación de FTX en Anthropic, empresa de IA respaldada por Amazon. El plan presentado contempla el pago total de todos los acreedores no gubernamentales en función del valor de sus reclamaciones según lo determine el Tribunal de Quiebras, además de un acuerdo de subordinación con acreedores gubernamentales que permite el pago de intereses a las clases primarias de clientes y acreedores a una tasa de hasta el 9% desde el comienzo de la suspensión de pagos y hasta la fecha de distribución. En el caso de reclamaciones por un montante de hasta 50.000 dólares (46.447 euros), los gestores estiman que, si el plan es finalmente aprobado, los acreedores recibirán aproximadamente el 118% del importe de sus reclamos dentro de los 60 días posteriores a la fecha de entrada en vigor del acuerdo. Se calcula que alrededor del 98% de los clientes afectados por la quiebra de FTX entrarían en esta categoría. "Nos complace estar en condiciones de proponer un plan que contempla la devolución del 100% del montante de las reclamaciones por quiebra más intereses para acreedores no gubernamentales", ha declarado John J. Ray III, consejero delegado y director de la reestructuración de FTX, quien sucedió al frente de la plataforma a su cofundador Sam Bankman-Fried, que en marzo fue condenado a 25 años de prisión por estafa. No obstante, al tomar como referencia el momento de la quiebra de FTX, en noviembre de 2022, el reembolso planteado no tendrá en cuenta la revalorización de los activos criptográficos de la que habrían podido beneficiarse los clientes afectados por la bancarrota de la plataforma.