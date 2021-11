En homenaje con campeones de México-1986, Conmebol registró estrella en honor a Maradona

En homenaje con campeones de México-1986, Conmebol anunció que Maradona tiene su estrella =(Video)= Montevideo, 25 Nov 2021 (AFP) - Una estrella fue registrada bajo el nombre de Diego Armando Maradona, anunció este jueves la Conmebol, durante un homenaje al astro argentino en Montevideo con motivo del primer aniversario de su muerte, del que participaron cinco campeones del Mundial México-1986.Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri y Nery Pumpido -exjugadores que levantaron junto a Maradona la Copa del Mundo- recordaron al 'Diez' de la selección argentina con palabras de cariño y mucha emoción. "Diego fue de otro planeta", afirmó Burruchaga, autor del gol de la victoria en la final contra Alemania tras una gran habilitación del capitán albiceleste. "Nos acostumbró a gambetear todas sus enfermedades, todos sus episodios y para nosotros éste era uno más que Diego iba a gambetear e iba a salir. No pudo. Soy un convencido de que todos tenemos un destino y éste era el de él". "Me quiero quedar con ese gladiador que nos ayudó a ser campeones del mundo (...) Se lo va a extrañar toda la vida", sostuvo.Ruggeri, exdefensa de la Albiceleste, subrayó "la fortuna" que tuvo Argentina por el hecho de que Maradona haya nacido allí."Nos dijo que este era el camino y no se equivocó, nos llevó a que hoy todavía la gente en la calle diga: 'Uy, éste es campeón del mundo, tocalo'". "Enorme pena de que él, de que 'Tata' (Brown), de que (José Luis) Cuciuffo, no estén, muy jóvenes, pero siempre los vamos a tener ahí arriba", agregó en referencia a los defensores de aquel plantel campeón que también fallecieron prematuramente. Batista y Giusti, en tanto, enfatizaron lo importante de rescatar "lo bueno" de Maradona. "Me quiero quedar con la parte humana, el tipo generoso, bueno, divertido, que nos hacía reír en todo momento", apuntó el 'Checho', mientras Giusti coincidió: "Lo que conviene es quedarse con las cosas buenas que pasamos con Diego".Último en expresarse, Pumpido necesitó unos minutos para recuperarse de la emoción antes de tomar la palabra. "Lo vamos a recordar con las cosas sencillas que vivimos junto a él", aseguró.Durante la ceremonia organizada en la capital uruguaya, que como anfitriona de las finales de las copas Sudamericana y Libertadores 2021 congrega por estos días a varias personalidades del deporte, el ente rector del fútbol sudamericano anunció que registró una estrella con el nombre de Diego Armando Maradona."Desde hoy, en las coordenadas RA: 12h 08m 21.5s DEC: -50° 50' 16.8", habrá una estrella llena de gol y gambetas", informó Conmebol en uno de los videos difundidos en el homenaje."Porque brilló en la tierra, ahora brillará en el cielo". gv/cl