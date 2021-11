Emery destaca la motivación de su equipo y que el Barcelona también la tendrá

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, en una imagen de archivo.EFE/ Domenech Castelló

Vila-real (Castellón), 26 nov (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó en rueda de prensa que su equipo llega con una gran motivación al encuentro ante el Barcelona y consideró que el rival, tras el cambio de técnico, también la tendrá.

“Buscamos ganar y para ello debemos mejorar en las dos áreas partir de encontrar equilibrio ante un rival de calidad y miucho nivel, que busca encontrar su identidad y que lo está consiguiendo”, agregó el técnico vasco.

Emery afirmó que el equipo está bien, aunque le faltan los resultados y que en la Liga deben encontrar “la regularidad y una base estable” por lo que considera que es más importante trabajar para conseguir ser lo que quieren que obsesionarse por ganar, aunque ese sea el fin último.

“Venimos de hacer dos partidos muy buenos, pero no hemos ganado”, a gregó Emery, quien señaló que habrá un entrenamiento matinal este sábado para tomar las últimas decisiones sobre el estado de los jugadores.

Sobre Gerard Moreno indicó que ya trabaja con el grupo, pero viene de una recaída en una lesión y hay que ser cautos, mientras que del resto de futbolistas con problemas físicos no adoptará decisiones hasta la sesión del sábado.

Respecto al rival, indicó que estará activado tras la llegada de Xavi Hernández a su banquillo, lo que ha mejorado las sensaciones en el equipo y en el entorno. “Veo muy bien a Busquets, Piqué o Jordi Alba,”, agregó.

“Pueden pasar muchas cosas, habrá momentos en los que tengamos control y otros no. Debemos ser capaces de aprovechar las llegadas y ser fuertes atrás. Va a ser un encuentro muy exigente, pero si tenemos acierto, podemos ganar”, concluyó.