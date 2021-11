Perú.- Cerca del 60 por ciento de los peruanos no confía en Pedro Castillo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Un 58 por ciento de los peruanos no confía en el presidente del país, Pedro Castillo, y un 30 por ciento está a favor de una moción de censura contra el mandatario, según ha revelado una encuesta de Ipsos Perú publicada este jueves.



En contra de la moción de censura se ha posicionado un 31 por ciento, aunque el porcentaje de personas que aprueba la destitución de Castillo ha aumentado desde septiembre, cuando esta opción logró un 23 por ciento de respaldo.



La encuesta, recogida por la emisora RPP, también ha señalado que un 70 por ciento considera que los nombramientos de ministros par parte de Castillo han sido "desacertados", frente a un 21 por ciento que opina lo contrario.



Para un 46 por ciento, los cambios en el gabinete han tenido lugar porque Castillo ha nombrado a personas "no calificadas para el cargo". Un 28 por ciento opina que el presidente peruano ha nombrado a "personas corruptas o sospechosas de corrupción", mientras que un 24 por ciento señala que ha elegido a personas "que cometieron errores graves", por lo que tenían que dejar el cargo.



En referencia a la corrupción, un 35 por ciento de los encuestados cree que Castillo no toma medidas para combatirla en su Gobierno, mientras que un 31 por ciento cree que sí. Además, un 30 por ciento manifiesta que las decisiones y actitudes del mandatario "contribuyen al aumento" de la corrupción.



El mandato de Pedro Castillo, que acaba de cumplir el hito de cien días, ha arrancado con una sucesión de polémicas políticas que han motivado varios cambios en el Gobierno en poco tiempo. Entre los altos cargos que han dimitido figura el ministro del Interior, Luis Barranzuela, por violar las restricciones sanitarias al organizar una fiesta de Halloween, o el de Defensa, Walter Ayala, que dimitió como consecuencia del escándalo desatado por las presuntas presiones para ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.



El último en ser cuestionado ha sido el ministro de Justicia, Aníbal Torres, acusado de haber favorecido supuestamente a la empresa de su hermano cuando ya ostentaba el cargo.