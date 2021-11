Cómo hacer de los servicios de mapas completas guías de viajes

ILUSTRACIÓN - Google Maps, Apple Maps y otras aplicaciones alternativas ayudan a no perderse en recorridos turísticos y aportan datos de puntos de interés. Foto: Catherine Waibel/dpa

¿Dónde se come la mejor pizza? ¿Sigue abierta la tienda de recuerdos? ¿Y qué tan larga es la cola frente al museo? El teléfono móvil también es un compañero útil cuando se viaja, y no solo para navegar de un lugar a otro en ciudades extranjeras. Con los trucos adecuados, los servicios de mapas al estilo de Google Maps pueden convertirse en auténticas guías de viaje. Entre las aplicaciones de navegación, Google Maps tiene probablemente el material cartográfico más completo. El servicio señala hasta las más pequeñas callejuelas, y para determinados centros comerciales o aeropuertos hay incluso mapas interiores con función de zoom para localizar una tienda determinada. Al planificar una ruta, el usuario puede elegir entre el modo a pie, en bicicleta o en coche, o bien explorar la ciudad en transporte público. Un toque en la pestaña "Explorar" abre sugerencias para las inmediaciones: las categorías van desde restaurantes y bares hasta museos o zonas de senderismo. También se puede introducir la palabra clave "lugares de interés" en la barra de búsqueda y filtrar los resultados, por ejemplo, por relevancia o distancia. Para las atracciones, el servicio ofrece además detalles útiles, como los horarios de apertura o los comentarios de los usuarios. Especialmente práctico: si se tienen en cuenta las horas punta y la duración media de la estancia, se podrán evitar largas esperas a la entrada. El usuario puede incluso crear listas propias con comentarios incluidos. Para ello, basta con guardar los lugares de interés, las tiendas o los restaurantes en la pestaña "Guardado" y luego estos aparecerán en el mapa con distintos símbolos en función de la selección. Y, por supuesto, Google Maps también conoce el camino de vuelta al coche: al hacer clic en el círculo azul que marca la posición del usuario, aparece la función "Guardar como plaza de aparcamiento". Si se utiliza esta función antes del recorrido por la ciudad, la ubicación se visualizará automáticamente al tocar la barra de búsqueda. La recopilación de datos por parte de Google tiene ventajas y desventajas. "Está actualizado, es claro y rápido", señala el profesor Eric Horster, del Instituto Alemán de Investigación Turística (DITF). Los propietarios de los restaurantes o las tiendas proporcionan la información ellos mismos y pueden actualizarla a su gusto, lo que garantiza una alta calidad de los datos. "Pero cuando interactúo con la aplicación, gran parte de mi comportamiento puede ser recogido a través del seguimiento de datos. Con Google siempre tiene lugar una especie de trueque: el servicio por los datos". Otra desventaja es que, aunque hay determinadas áreas que pueden descargarse como mapa offline y utilizarse para la planificación de rutas, si se quiere utilizar “Mapas” con todas sus funciones, se necesita acceso móvil a Internet. La aplicación de mapas de Apple también incluye muchas funciones de navegación, así como mapas de interiores que son similares a los de Google Maps. Sin embargo, existen restricciones, en parte en favor de la protección de datos. Por ejemplo, los usuarios tienen que hacer concesiones cuando se trata de datos en tiempo real: "Los datos de Google están más actualizados y son más detallados", asevera Sebastian Trepesch, de la revista especializada alemana Heise "Mac & i". "Apple anonimiza la información de los usuarios y se esfuerza por proteger mejor los datos, pero no ofrece a cambio tan buena información como Google", añade el experto. Actualmente, Apple ofrece el servicio de navegación en bicicleta solo para algunas ciudades. Sin embargo, detrás de la sección "Guía de viajes" se esconde un servicio que no está disponible en la competencia. Esta muestra listas de lugares de interés que Apple ha recopilado en colaboración con socios como "Lonely Planet" o "Washington Post". En la pestaña "Nueva guía de viaje" se pueden crear listas propias. Apple también ofrece un modo "Flyover": como si se tratara de un vuelo de dron a vista de pájaro, se pueden visitar sitios destacados y ciudades preseleccionadas. El botón correspondiente se visualiza siempre que el servicio esté disponible. La sección "Cerca" de Apple Maps agrupa los lugares de interés, los restaurantes y otros lugares turísticos en varias categorías. Como opción se puede utilizar la función de búsqueda por palabra clave. El servicio obtiene información adicional de proveedores como Yelp o TripAdvisor. Para utilizar Apple Maps, los usuarios de Apple —la aplicación de mapas no funciona en dispositivos Android— deben estar conectados a Internet. "Con Google Maps, las direcciones de contacto y, a veces, los horarios de apertura quedan almacenados offline", explica Sebastian Trepesch. "Apple no tiene una verdadera función fuera de línea. Solo los datos de la memoria caché pueden verse temporalmente sin conexión a Internet". Altos costes de itinerancia, puntos muertos, problemas de protección de datos: especialmente en el extranjero, puede tener sentido confiar en los mapas fuera de línea de terceros proveedores. "Se pueden utilizar muchas aplicaciones de forma gratuita y simplemente probarlas", afirma Jörg Geiger, de la revista especializada alemana "Chip". Con Here WeGo, los usuarios de iOS y Android pueden descargar mapas gratuitos de más de cien países y más de 1.300 ciudades. "Con la aplicación, se puede navegar cómodamente sin estar conectado a Internet, es decir, sin tener que preocuparse por el volumen de datos", informa Geiger. El servicio cuenta con un material tan amplio como el de Google, pero los datos de localización solo se recogen de forma anónima. Geiger puntualiza que, en modo online, Here WeGo es también una alternativa real a Google Maps. Los sitios importantes, desde museos hasta cajeros automáticos, están marcados en los mapas con los símbolos correspondientes. La búsqueda de restaurantes, lugares de interés y tiendas, así como sus horarios de apertura y datos de contacto, también funciona fuera de línea, pero la información adicional de servicios tales como TripAdvisor solo está disponible online. Para peatones y ciclistas, es idóneo el servicio Maps.Me. Según Sebastian Trepesch, la aplicación es menos adecuada para la navegación en coche, pero sí como mapa de la ciudad para ciclistas y peatones. Las descripciones de las atracciones, incluidos los metadatos útiles, provienen de Wikipedia y están disponibles tanto en línea como fuera de línea. Al buscar atracciones y servicios en los alrededores, el servicio, que respeta la privacidad, sugiere numerosas categorías, desde ofertas para niños hasta aseos. Los que quieran planificar rutas sin datos móviles deben descargar los mapas con antelación, como ocurre con Here WeGo. La fuente del material, que incluye más de 300 islas y países, es la base de datos OpenStreetMap, que puede ser editada por cualquier usuario. Aunque esto hace que los mapas sean muy detallados, puede ocurrir que los lugares estén marcados de forma incorrecta y que la planificación de la ruta lleve a destino después de muchos rodeos. Si, por el contrario, se tienen intereses especiales en las vacaciones, los servicios de mapas especializados suelen ser la mejor opción: la oferta va desde una aplicación de recorridos para ciclistas hasta un buscador de lugares para practicar kitesurf. dpa