Retornan a Venezuela desde Perú 250 migrantes más con Plan Vuelta a la Patria

Hace once días, 251 venezolanos retornaron también desde Perú con este programa gubernamental que arrancó a finales de 2018. Fotografía de archivo. EFE/Santiago Fernández

Caracas, 23 nov (EFE).- Otros 250 migrantes retornan este martes desde Perú a Venezuela con el programa de repatriación del Gobierno de Nicolás Maduro conocido como "Plan Vuelta a la Patria", informó la Cancillería del país caribeño, que trabaja en conjunto con la aerolínea estatal Conviasa.

"¡En marcha! Se despliega el equipo de la Cancillería y Conviasa en otra jornada del Plan Vuelta a la Patria, para el retorno de 250 connacionales que se encuentran en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Bandera de Perú, haciendo el chequeo correspondiente para abordar el avión", indicó el Ministerio de Exteriores venezolano en Twitter.

Hace once días, 251 venezolanos retornaron también desde Perú con este programa gubernamental que arrancó a finales de 2018 con la finalidad de facilitar el retorno de migrantes que padecen xenofobia en los países receptores.

El presidente Nicolás Maduro ordenó hace meses reforzar el programa de repatriación para finales de noviembre y diciembre, y hasta la fecha más de 27.000 venezolanos han sido beneficiados, según el Ejecutivo.

El día 10 de noviembre, el gobernante dijo que había pedido ayuda al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para incrementar el número de vuelos y la misma le ha sido negada.

"Quisiera tener más aviones (...) He pedido ayuda a Acnur, he pedido ayuda a la Organización Mundial de Migración y se han negado a ayudar a Venezuela", aseguró entonces.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), más de 5,9 millones de personas refugiadas y migrantes han salido de Venezuela, de los que el 82 % vive en países de América Latina y el Caribe.