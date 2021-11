Portaltic.-Xiaomi Redmi 9 es el 'smartphone' de Android más usado entre los españoles, según un estudio

23-11-2021 Varios modelos de Xiaomi Redmi 9 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XIAOMI



23



El modelo Xiaomi Redmi 9 es el terminal más utilizado entre los españoles, seguido del Huawei nova 7i y el Xiaomi Redmi Note 9, de acuerdo con el último estudio realizado por el 'market' de aplicaicones Uptodown.



Se trata de un informe basado en sus datos de tráfico, en el que se señalan las marcas y modelos de 'smartphones' Android más populares en diferentes zonas del mundo. En este caso, es Samsung la compañía que lidera la lista, con un 35 por ciento sobre el total, según una nota de prensa remitida a Europa Press.



Con este trabajo, Uptotown busca conocer cuáles son las diferencias de presupuesto, expectativas y uso que se le da a los terminales en el mundo. Para elaborarlo, la compañía ha recopilado datos que se corresponden con el número de personas que accedieron a su web a través de terminales Android a lo largo del pasado mes de octubre.



A pesar de que en España los consumidores muestren una tendencia a adquirir modelos de Xiaomi, es Samsung la marca que se sitúa la primera de la lista a nivel mundial. La multinacional surcoreana lo hace con un 35 por ciento sobre el total con dos terminales comunes en diferentes puntos del mundo: Galaxy J2 Prime y Galaxy A10s.



Xiaomi y Huawei se posicionan en segunda y tercera posición, respectivamente y por apenas unas décimas. La primera cuenta con un 13 por ciento de usuarios sobre el total, que en su mayoría utilizan el Xiaomi Redmi Note 8, cuyos primeros modelos fueron lanzados en septiembre de 2019. Por su parte, Huawei se posiciona en tercer lugar, con un 12,7 por ciento del total de usuarios a nivel mundial.



EN ESPAÑA, PRIMERO XIAOMI



Tanto Xiaomi como Huawei son las dos primeras marcas en las que confían los españoles ya que, según el estudio realizado por esta plataforma de distribución digital de aplicaciones, algunos de sus terminales se sitúan en 'top 5' de los móviles más populares.



El modelo Xiaomi Redmi 9 es el más habitual entre los españoles, que alcanza un 6,6 por ciento del total de ventas, seguido por el Huawei nova 7i, con un 5,8 por ciento de teléfonos móviles vendidos.



En tercer lugar se sitúa el Xiaomi Redmi Note 9, escogido por el 5,4 por ciento de los usuarios. Por último, Xiaomi Redmi Note 8T y Samsung Galaxy A12 rematan este 'top 5' en el mercado español.



Según Uptotown, España es muy representativa de los resultados en Europa, ya que el Huawei nova 7i es el móvil más vendido (4,2%), mientras que países del norte como Noruega, Suecia o Alemania eligen en su mayoría el Samsung Galaxy A21s.



Por el contrario, en países de Europa del Este, como Ucrania, Rusia o Rumanía, goza de mayor popularidad Xiaomi. En concreto, es el Xiaomi Redmi 9 el más vendido, ya que representa el 3,6 por ciento del total de ventas en esta zona.



GRAN PARTE DE ASIA ELIGE TERMINALES MÁS CAROS



Aunque en Europa sean los 'smartphones' de gama de entrada y gama media los que se venden a un volumen mayor, la diferencia entre lo que gastan unos países y otros no es tan significativa como en otros continentes.



De acuerdo con los resultados que arroja este estudio, los usuarios de países asiáticos orientales, como Corea, Japón o China, destinan un mayor presupuesto a la compra de móviles que las naciones del sudeste asiático, como Filipinas, Tailandia o Indonesia.



Casi un 9 por ciento de los usuarios de la parte más oriental del continente han comprado el Huawei Mate 30, un móvil de gama alta que se lanzó en 2019 y que, entonces, era uno de los terminales más potentes y con más prestaciones del mercado.



Por el contrario, países del sudeste asiático, así como aquellos que se encuentran en la parte más occidental de Asia (Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes o Irán) optan por terminales de gama media. En concreto, el galaxy J2 Prime es el que ha registrado más usuarios.



En Asia Central (Kazajistán, Uzbekistán) un 5,6 por ciento de los móviles son Samsung Galaxy A10, el modelo más económico de la gama Galaxy. En cambio, en el sur de Asia es mayor el número de usuarios que utilizan el Vivo 1820 Y91C, cuyo precio no supera en los 100 euros al cambio.



AMÉRICA PREFIERE SAMSUNG



Samsung se sitúa en la primera posición de los terminales más vendidos en América. En concreto, la mayoría de usuarios de América del Norte tiene el Galaxy A12, que pertenece a la gama más económica. En Centroamérica y Sudamérica, por el contrario, prefieren el Samsung Galaxy J2 Prime.



Uno de los aspectos que destaca este estudio es que en el Caribe la mayotía de usuarios de Uptodown escogen una tableta y no un 'smartphone' para desacargar 'apps'.



Por ello, el Samsung Galaxy Tab A7, lanzado en 2020, se poisiciona en el primer lugar de los dispositivos más utilizados, que se traduce en un 6,4 por ciento del total de dispositivos que se han comprado en esta región.



EN ÁFRICA DOMINA TECNO



África es el único continente que se sale de la tendendencia con respecto a los resultados de ventas del resto del mundo. En este es la compañía china Tecno, creada en 2006 por la marca de teléfonos móviles de Transsion Holdings, la que domina el mercado.



En África Oriental (Uganda, Kenia, Tanzania) con un 4,2 por ciento, y en África Occidental (Cabo Verde, Nigeria, Senegal) con un 4,6 por ciento de usuarios, el terminal dominante es el Tecno F1, un móvil Android de gama baja con un sistema operativo sencillo y potencia suficiente para jugar a videojuegos.



A pesar de que en África Central (Zambia, Angola, Congo) la mayoría de los usuarios de Uptotown también escogen Tecno, es el terminal de gama media Tecno KE5 Spark Go 2020 el que goza de mayor popularidad, ya que un 6,9 por ciento del total lo utilizan.



Sin embargo, el norte de África es el Samsung Galaxy J2 Prime de 2016 el que utiliza la mayoría. En concreto, Marruecos, Túnez, Egipto o Argelia figuran como los países que han comprado principalmente este modelo de gama media de la compañía coreana.