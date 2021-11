MultiVersus, el nuevo videojuego gratuito que Warner Bros lanzará en 2022

Imagen del videojuego de lucha gratuito online de Warner Bros, MultiVersus. Cedida por Warner Bros.

Redacción Cultura, 18 nov (EFE).- Personajes emblemáticos y universos legendarios se dan cita en el nuevo juego de lucha gratuito online de Warner Bros, MultiVersus, en formato cooperativo dos contra dos por equipos y cuyo lanzamiento está previsto para 2022 en todo el mundo.

Desarrollado por Player First Games, MultiVersus será accesible desde entonces para las consolas PlayStation®5 (PS5™) y PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One, y PC, con compatibilidad total multiplataforma, netcode retrospectivo basado en servidores dedicados y temporadas repletas de contenido.

El presidente de Warner Bros. Games, David Haddad, señala en un comunicado que con MultiVersus se está "creando un juego competitivo diferente que nos permite combinar un amplio catálogo de franquicias célebres de WarnerMedia para que los jugadores disfruten de ellas".

El videojuego presenta todo un abanico de héroes y celebridades con los que formar equipo o contra los que competir en épicas batallas. Entre ellos, se incluyen Batman, Superman, Wonder Woman y Harley Quinn (superhéroes y supervillanos de DC); Shaggy (Scooby-Doo), Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Juego de Tronos), Tom y Jerry y muchos más.

Tony Huynh, CEO y cofundador de Player First Games, apunta que han creado el juego desde cero "para que sea un juego social y cooperativo que fomente el trabajo en equipo y la estrategia".

Las partidas ponen énfasis en el juego cooperativo "on line", y cada luchador estará equipado con un complejo conjunto de mecánicas de combate que serán el buque insignia del renovado enfoque del sistema de juego.

Los combates multijugador se pueden disputar frente a diversos entornos rediseñados para servir de telón de fondo de mundos como la Batcueva de Batman, el Fuerte del Árbol de Jake y Finn y muchos otros.

MultiVersus también incluye enfrentamientos uno contra uno y un modo de batalla campal de cuatro jugadores todos contra todos, donde solo un luchador se alzará con la victoria.