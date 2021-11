Aitana se lleva el Europe Music Award (EMA) de MTV al "mejor artista español"

La cantante Aitana durante un concierto, en una imagen de archivo. EFE/David Borrat

Budapest, 14 nov (EFE).- Aitana se ha convertido este domingo en la ganadora del Europe Music Award (EMA) de la cadena MTV en la categoría de "mejor artista español", según se ha conocido en los prolegómenos de la vigésimo octava ceremonia de entrega de estos galardones.

"Mil millones de gracias por este pedazo de premio. No puedo estar más feliz, deseando que llegue a casita para ponerlo en un sitio guay", ha celebrado la artista catalana, ausente en la gala que esta noche se celebra en Budapest, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Gracias por todo, por estas semanas de locuras preciosas (realmente estos últimos años) y este premio que nunca jamás pensé que tendría. Todo esto es por y para vosotros y vosotras", añade.

Aitana, que recoge el testigo del grupo de pop alternativo La La Love You, quienes recibieron este mismo galardón en 2020, se ha impuesto a fuertes candidatos como C. Tangana, Pablo Alborán, Ana Mena y Colectivo Da Silva.

Desde su salida como segunda clasificada del concurso "Operación Triunfo 2017", ha experimentado un ascenso creciente que la llevó a convertirse en la artista femenina más vista y escuchada en España en 2020, por delante incluso de Rosalía.

Su videoclip con David Bisbal "Si tú la quieres" fue además la pieza musical con más reproducciones de ese año en la otra plataforma líder de "streaming", Youtube.

Fue en junio de 2019 cuando publicó su primer álbum de larga duración, "Spoiler", disco de platino para el que contó con la ayuda de talentos tan diversos como los de El Guincho, Mauricio Rengifo, Morat o Guille Galván, miembro de Vetusta Morla.

Le siguió a finales de 2020 el disco "11 Razones", producido por Andrés Torres y de nuevo Mauricio Rengifo, con una línea musical de power-pop inspirada en artistas como Blink-182 o Avril Lavigne y que la llevaron al número 1 en ventas en España y a alcanzar la categoría de disco de platino.

Gracias a ese álbum y grabaciones recientes como "Mon Amour" ha seguido firmando uno de los mejores registros comerciales de la música en España. De hecho, acaba de unirse al reducido club de los artistas nacionales con más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify.