Portaltic.-La app Durcal lanza un reloj con localizador GPS conectado a Movistar Prosegur Alarmas en caso de emergencia

10-11-2021 Reloj con localizador GPS conectado a Movistar Prosegur Alarmas POLITICA DURCAL



MADRID, 11 (Portaltic/EP)



La 'app' de cuidado familiar Durcal lanza su propio reloj inteligente con GPS integrado, que permite ver en tiempo real dónde está la persona que lo lleva, y con un botón de ayuda conectado con la central receptora de Movistar Prosegur Alarmas, que el usuario puede utilizar en el caso de se produzca una situación de emergencia.



Intranquilidad, estrés y miedo son las principales emociones que se sienten al no saber dónde se encuentra un familiar. Según un reciente estudio de Durcal, el 86,8 por ciento de madres y padres se ponen en estado de alerta cuando llevan mucho tiempo sin saber nada de sus hijos. En esta situación, para el 98,5 por ciento de ellos sería una ayuda poder conocer su ubicación exacta: el 80,8 por ciento se relajaría y al 17,8 por ciento le rebajaría el nivel de desasosiego.



El nuevo reloj inteligente de Durcal, destinado principalmente a gente mayor, con problemas de alzheimer, niños y adolescentes, se engloba dentro de la tendencia creciente del uso de dispositivos como elemento de seguridad.



BOTÓN DE AYUDA LAS 24 HORAS



El dispositivo tiene un GPS integrado que funciona tanto dentro como fuera de casa -al llevar una SIM integrada- y un botón de ayuda conectado con la central receptora de Movistar Prosegur Alarmas las 24 horas del día. Al pulsar el botón, el operador de la central de emergencias se pondrá en contacto y se puede responder desde el mismo reloj gracias al micrófono y altavoz que tiene integrado.



"Estamos muy satisfechos de contar con un 'partner' como Prosegur en esta etapa. Tener el aval de una empresa con su experiencia y prestigio en el sector de la seguridad privada es una muestra de confianza hacia el reloj Durcal", manifiesta Guillem Viladomat, CEO de Durcal, que explica que la democratización de la teleasistencia y la facilidad de uso "son los objetivos de la compañía".



Otra de las principales características del reloj es su diseño funcional y minimalista, más cercano a los 'smartwatches' que a los actuales dispositivos de teleasistencia, que "suelen ser estigmatizantes y segregadores al tener una apariencia muy médica", explica la compañía. Además, el dispositivo cuenta con un sistema de detección de caídas integrado y mide constantes vitales como el pulso y el oxígeno en sangre.



CÓMO PONERLO EN MARCHA



El reloj, que puede comprarse desde la web de la compañía, no requiere de ningún tipo de instalación. Al estar conectado a la 'app' gratuita de Durcal, el familiar puede ver desde su propio móvil dónde se encuentra la persona que lleva el dispositivo en la muñeca.



En el caso de que ocurra una emergencia, la central de Movistar Prosegur Alarmas gestionará la incidencia y enviará los efectivos que sean necesarios, como la policía, ambulancia o bomberos de la comunidad autónoma que corresponda.



"Queremos que todas las familias que necesiten cuidar de una persona puedan hacerlo", comenta Viladomat. "No queremos que ninguna persona se quede atrás por no poder acceder económicamente a este tipo de dispositivos, habitualmente con un coste elevado", concluye el CEO de la app.