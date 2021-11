Demanda de petróleo ha vuelto a niveles de 2019, dice Vitol

(Bloomberg) -- La demanda de petróleo se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia de 2019 y se dirige a aumentar aún más a principios del próximo año, dijo Russell Hardy, director ejecutivo de Vitol Group.

La demanda de petróleo superará los niveles de 2019 para el primer trimestre de 2022, dijo Hardy, el jefe del mayor operador independiente de petróleo del mundo, en la Conferencia de Comercio de Materias Primas de Reuters en línea, el martes.

Hardy dijo que la oferta y la demanda del mercado “serán razonablemente ajustadas” durante los próximos 12 meses y que un aumento de precio a US$100 el barril es “sin duda una posibilidad”.

El director ejecutivo de Vitol se suma al productor BP Plc al declarar la que demanda de petróleo ha recuperado a niveles no vistos desde antes de la pandemia.

Advirtió que la demanda de combustible para aviones y gasolina en Estados Unidos aún no se ha recuperado por completo a los niveles previos a la pandemia.

Nota Original:Vitol CEO Says Oil Demand Back at 2019 Levels and Set to Rise

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.