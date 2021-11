Los casos globales de COVID-19 alcanzan los 250 millones, con récord de infecciones en Europa del este

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador de la salud se encuentra cerca de una ambulancia que transporta a un paciente con COVID-19, mientras esperan en la cola de un hospital para las personas infectadas con la enfermedad del coronavirus en Kiev, Ucrania 18 de octubre de 2021. REUTERS/Gleb Garanich

Por Roshan Abraham y Rittik Biswas

8 nov (Reuters) - El número de casos de COVID-19 en el mundo superó los 250 millones el lunes, mientras algunos países del este de Europa experimentaban aumentos récord de las infecciones, a pesar de que la propagación de la variante delta esté disminuyendo y muchos países reanuden el comercio y el turismo.

La media mundial de casos diarios ha descendido un 36% en los últimos tres meses, según un análisis de Reuters, pero el virus sigue infectando a 50 millones de personas cada 90 días debido a la variante delta, altamente transmisible.

En cambio, se tardó casi un año en registrar los primeros 50 millones de casos de COVID-19.

Los expertos en salud son optimistas, ya que muchos países han dejado atrás lo peor de la pandemia gracias a las vacunas y a la exposición natural, aunque advierten que el clima más frío y las próximas reuniones navideñas podrían aumentar los casos.

"Creemos que de aquí a finales de 2022 es el momento en el que conseguimos controlar este virus (...) en el que podemos reducir significativamente las enfermedades graves y las muertes", declaró a Reuters el 3 de noviembre Maria Van Kerkhove, epidemióloga al frente de la Organización Mundial de la Salud.

Las infecciones siguen aumentando en 55 de los 240 países. Rusia, Ucrania y Grecia presentan niveles récord de casos notificados o cerca de ellos desde que comenzó la pandemia hace dos años, según un análisis de Reuters.

Europa del Este tiene uno de los porcentajes de vacunación más bajos de la región. Más de la mitad de las nuevas infecciones notificadas en todo el mundo proceden de países de Europa, con un millón de nuevas infecciones cada cuatro días aproximadamente, según el análisis.

DESIGUALDAD EN LAS VACUNAS

Varios líderes mundiales han subrayado la necesidad de mejorar los programas de vacunación en todo el mundo, especialmente en los países menos ricos.

Más de la mitad de la población mundial aún no ha recibido una sola dosis de la vacuna de COVID-19, según Our World in Data, cifra que se reduce a menos del 5% en los países de bajos ingresos.

La mejora del acceso a las vacunas figurará en el orden del día de las reuniones del poderoso grupo comercial Asia-Pacífico APEC, cuyo anfitrión virtual será Nueva Zelanda esta semana.

Los miembros de la APEC, entre los que se encuentran Rusia, China y Estados Unidos, se comprometieron en una reunión especial celebrada en junio a ampliar el intercambio y la fabricación de las vacunas de COVID-19 y a eliminar las barreras comerciales para los medicamentos.

La Organización Mundial de la Salud y otros grupos de ayuda hicieron el mes pasado un llamamiento a los líderes de las 20 mayores economías del mundo para que financiaran un plan de 23.400 millones de dólares para llevar vacunas, pruebas y medicamentos contra el COVID-19 a los países más pobres en los próximos 12 meses.

(Reporte de Roshan Abraham y Rittik Biswas en Bengaluru; edición de Lisa Shumaker y Jane Wardell; traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)