¿Qué se sabe hasta ahora del concierto de EE.UU. en el que murieron 8 personas?

Washington, 6 nov (EFE).- La actuación del rapero Travis Scott en el festival de música Astroworld en Houston (Texas, EE.UU.) acabó el viernes por la noche en tragedia cuando una multitud empezó a empujar hacia el escenario, lo que desató el pánico y acabó con al menos ocho personas fallecidas, además de unos 300 heridos.

La gran pregunta ahora mismo es qué hizo que la multitud empezara a empujar hacia el escenario. Esa cuestión aún no tiene respuesta, aunque este sábado ya empezaron a salir a la luz detalles de lo ocurrido.

¿QUÉ OCURRIÓ?

La noche del viernes, unas 50.000 personas acudieron al complejo deportivo y de ocio NRG Park para disfrutar de un concierto del rapero Travis Scott, originario de Houston y quien, en 2018, lanzó un álbum llamado Astroworld y fundó el festival de música del mismo nombre.

Sobre las 21.15 hora local (02.15 GMT del sábado), la multitud empezó a empujar en la dirección del escenario, explicó el sábado de madrugada en una rueda de prensa el jefe de bomberos de Houston, Sam Peña.

La avalancha de gente desató el pánico, provocó peleas entre los asistentes y algunos perdieron el conocimiento, explicó Peña.

Como resultado, 17 personas fueron hospitalizadas, de las que 11 se encontraban en paro cardíaco, según Peña.

Al menos uno de los hospitalizados tenía solo 10 años, de acuerdo con Lina Hidalgo, juez administrativa del condado Harris, el más grande de Texas y donde está Houston.

De acuerdo con Peña, muchos de los asistentes tuvieron que recibir asistencia médica en el mismo lugar de los hechos, donde se levantó un hospital de campaña que ya ha atendido a unas 300 personas.

Los organizadores del festival "Astroworld" tenían equipos médicos en el lugar de los hechos; pero, una vez que la avalancha y el pánico comenzaron, se vieron "rápidamente sobrepasados", explicó Peña.

¿QUÉ DICEN LOS TESTIGOS?

Una de las asistentes al concierto, Madeline Eskins, enfermera de profesión, conversó este sábado con la CNN y describió la experiencia dentro del recinto.

Eskins, que acudió al evento con su novio, explicó que la gente empezó a empujar hacia el escenario en cuanto Scott inició su actuación y enseguida empezó a sentir cómo su cuerpo se comprimía.

"Sentía una presión constante en mi pecho, una presión constante en mi espalda. En un lado, me estaban aplastando. Intenté levantar los brazos para intentar abrirme espacio, pero no funcionaba", narró.

La presión se incrementó cuando Scott empezó a actuar y Eskins perdió el conocimiento de manera intermitente, de manera que no podía ver qué pasaba pero sí podía sentir a la gente agolpándose.

Lo siguiente que recuerda es que alguien la agarró, la hizo pasar a través de una valla y la sentó en una silla, donde volvió a perder la consciencia, para despertarse más tarde en una zona diferente y con una botella de agua en su regazo.

¿CÓMO HAN REACCIONADO LOS ORGANIZADORES DEL FESTIVAL?

El sábado, en un comunicado en Twitter, los organizadores del festival Astroworld anunciaron la cancelación de todos los conciertos programados para el sábado.

Afirmaron que su "corazón está con la familia del festival", especialmente aquellos que han perdido a sus seres queridos, y aseguraron que están en comunicación con las autoridades locales para ayudarles en la investigación.

Además, Scott dijo estar "absolutamente devastado" por la tragedia. "Mis oraciones van hacia las familias y hacia aquellos impactados por lo que ocurrió en el festival Astroworld", escribió en un comunicado.

Las autoridades locales han creado un centro de reunificación familiar en un hotel para ayudar a quienes aún están buscando a sus seres queridos y, además, han creado una línea telefónica de asistencia.

¿QUÉ CAUSÓ LA AVALANCHA?

Todavía se desconoce qué provocó la avalancha y el jefe de la Policía local de Houston, Troy Finner, ha instado a los vecinos de Houston a no sacar conclusiones precipitadas sobre lo ocurrido.

"Creo que es muy importante que ninguno de nosotros especule. Nadie tiene todas las respuestas esta noche", afirmó Finner en la rueda de prensa que dieron las autoridades en la madrugada del sábado.

El alcalde de Houston, el demócrata Sylvester Turner, dijo este sábado en una entrevista en CNN que aún se están investigando las causas de la tragedia; mientras que el gobernador de Texas, el republicano, Greg Abbott, ha ofrecido ayuda a las autoridades locales para acelerar las pesquisas.