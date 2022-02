Ciencia.-Buscar gemelos de la Tierra, prioridad para los astrónomos

05-11-2021 Exoplaneta POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NATIONALACADEMIES.ORG



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Un informe de la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine de EEUU incluye buscar gemelos de la Tierra entre las prioridades astrofísicas para financiar en los próximos años.



Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics para la década de 2020 se basó en la comunidad astronómica a través de cientos de documentos técnicos, encuentros virtuales y el asesoramiento de 13 subpaneles durante varios años para producir sus recomendaciones.



El informe presenta un plan visionario para que astrónomos y astrofísicos persigan "el descubrimiento y la exploración de planetas habitables", y también se centren en mejorar la comprensión del universo dinámico y cambiante y, como tercera prioridad estudiar qué impulsa la formación de galaxias. Recomienda un ambicioso programa de inversiones de --que incluyen un nuevo telescopio espacial de 11.000 millones de dólares--, cambiar la forma en que se desarrollan y maduran las grandes misiones espaciales estratégicas y lograr amplias capacidades científicas.



El informe propone que se priorice "identificar y caracterizar planetas similares a la Tierra fuera de este sistema solar, con el objetivo final de obtener imágenes de mundos potencialmente habitables".



También se apuesta en un comunicado por abrir nuevas ventanas sobre el universo dinámico: "explorar la naturaleza de los agujeros negros y las estrellas de neutrones, y los eventos explosivos que los originaron, y comprender lo que sucedió en los primeros momentos del nacimiento del universo".



Finalmente, se subraya la investigación futura de los impulsores del crecimiento de las galaxias con el fin de "revolucionar la comprensión de los orígenes y la evolución de las galaxias, desde las redes de gas que las alimentan hasta la formación de estrellas".



NUEVOS TELESCOPIOS EN EL ESPACIO Y EN TIERRA



El informe recomienda que la NASA cree una nueva Misión de Grandes Observatorios y un Programa de Maduración de Tecnología, que formularía varias misiones espaciales superpuestas importantes en las próximas décadas, cambiando la forma en que se planifican y desarrollan los grandes proyectos.



El programa proporcionaría una inversión temprana en el desarrollo de múltiples conceptos de misión para reducir los riesgos y costos de los proyectos antes de que se vuelvan demasiado complejos, grandes y costosos.



La primera misión en ingresar a este programa debería ser un telescopio infrarrojo / óptico / ultravioleta (IR / O / UV), significativamente más grande que el telescopio espacial Hubble, que puede observar planetas 10.000 millones de veces más débiles que su estrella y proporcionar datos espectroscópicos sobre exoplanetas, entre otras capacidades. El informe dice que esta gran misión estratégica es de una escala ambiciosa que solo la NASA puede emprender y para la cual Estados Unidos está en una posición única para liderar.



Con un costo estimado de 11.000 millones de dólares, la implementación de este telescopio IR / O / UV podría comenzar a fines de la década, después de que la misión y las tecnologías hayan madurado, y una revisión lo considere listo para su implementación. Si tiene éxito, esto conduciría a un lanzamiento en la primera mitad de la década de 2040.



Cinco años después de comenzar esta primera misión, el informe recomienda que la NASA comience los estudios preliminares de una misión estratégica Far-IR y una gran misión estratégica de rayos X de alta resolución con costos objetivo de 3.000 a 5.000 millones de dólares.



La máxima prioridad para los grandes proyectos en tierra de la NSF (National Science Foundation) es invertir en los proyectos del Telescopio Gigante de Magallanes y del Telescopio de Treinta Metros para garantizar un acceso significativo a estas herramientas para toda la comunidad astronómica de EE.UU. El potencial científico de estos observatorios es transformador, con la capacidad de abordar las tres áreas científicas prioritarias y complementar los telescopios espaciales actuales y futuros.



También aboga por la implementación del Observatorio Cosmic Microwave Background Stage 4 que, según el informe, es un avance oportuno y convincente para las observaciones terrestres del universo emergente, así como una herramienta importante para comprender su evolución. El informe dice que Karl Jansky Very Large Array y Very Long Baseline Array, los principales observatorios de radio del mundo, deberían ser reemplazados por el Very Large Array de próxima generación, un observatorio con 10 veces la sensibilidad, comenzando pronto la planificación técnica para ser considerado para la construcción a finales de la década.