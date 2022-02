Ciencia.-¿Qué está robando a las galaxias su gas formador de estrellas?

02-11-2021 Entornos violentos son culpables del misterio de la extinción masiva de galaxias. Observaciones con el telescopio ALMA, en Chile, han proporcionado la evidencia más clara de que los ambientes extremos en el espacio tienen impactos letales en las galaxias dentro de los mismos. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. DAGNELLO (NRAO)/BÖHRINGER



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Observaciones con el telescopio ALMA, en Chile, han proporcionado la evidencia más clara de que los ambientes extremos en el espacio tienen impactos letales en las galaxias dentro de los mismos.



Es la conclusión principal acaban del mayor estudio de alta resolución de combustible de formación de estrellas jamás realizado en cúmulos de galaxias, que se publicará en una próxima edición de The Astrophysical Journal Supplement Series.



El estudio VERTICO (Virgo Environment Traced in Carbon Monoxide) se propuso comprender mejor la formación de estrellas y el papel de las galaxias en el Universo. "Sabemos que las galaxias están siendo destruidas por sus entornos y queremos saber por qué", dijo en un comunicado Toby Brown, becario Plaskett del Consejo Nacional de Investigación de Canadá y autor principal del artículo. "Lo que VERTICO revela mejor que nunca es qué procesos físicos afectan al gas molecular y cómo dictan la vida y la muerte de la galaxia".



Las galaxias son grandes colecciones de estrellas, y sus nacimientos, evoluciones y muertes están influenciados por el lugar donde viven en el Universo y cómo interactúan con su entorno. Los cúmulos de galaxias, en particular, son algunos de los entornos más extremos del Universo, lo que los hace de particular interés para los científicos que estudian la evolución de las galaxias.



Hogar de miles de galaxias, el Cúmulo de Virgo es el cúmulo masivo de galaxias más cercano al Grupo Local, donde reside la Vía Láctea. El tamaño y la proximidad extremos hacen que el cúmulo sea fácil de estudiar, pero también tiene otras características que lo hacen listo para la observación. "El cúmulo de Virgo es un poco inusual porque tiene una población relativamente grande de galaxias que todavía están formando estrellas", dijo Christine Wilson, profesora universitaria distinguida en la Universidad McMaster y co-investigadora principal del proyecto VERTICO. "Muchos cúmulos de galaxias en el Universo están dominados por galaxias rojas con poca formación de gas y estrellas".



El proyecto VERTICO observó los depósitos de gas de 51 galaxias en el Cúmulo de Virgo en alta resolución, revelando un entorno tan extremo e inhóspito que puede evitar que galaxias enteras formen estrellas en un proceso conocido como extinción de galaxias.



"El cúmulo de Virgo es la región más extrema del Universo local, llena de plasma de un millón de grados, velocidades extremas de galaxias, interacciones violentas entre las galaxias y sus alrededores, una aldea de retiro de galaxias y, en consecuencia, un cementerio de galaxias", dijo Brown, agregando que el proyecto reveló cómo la extracción de gas puede atrofiar o detener uno de los procesos físicos más importantes del Universo: la formación de estrellas.



"La extracción de gas es uno de los mecanismos externos más espectaculares y violentos que pueden detener la formación de estrellas en las galaxias", dijo Brown. "La extracción de gas ocurre cuando las galaxias se mueven tan rápido a través del plasma caliente en el cúmulo que grandes cantidades de gas molecular frío son arrancadas de la galaxia, como si el gas estuviera siendo barrido por una enorme escoba cósmica. La exquisita calidad de las observaciones de VERTICO nos permite ver y comprender mejor esos mecanismos ".



El proyecto contó con la ayuda del receptor de banda 6 de ALMA, desarrollado en el Laboratorio de Desarrollo Central (CDL) del NRAO (National Radio Astronomy Observatory) de Estados Unidos, que proporciona alta sensibilidad y alta resolución al tiempo que minimiza el tiempo de observación requerido. Eso, a su vez, llevó a la recopilación de una cantidad significativa de datos, que pueden contener las pistas necesarias para resolver los misterios restantes de cómo los entornos impactan a las galaxias y, en consecuencia, cómo mueren las galaxias.



Wilson dijo: "Ha habido muchas preguntas a lo largo de los años sobre si el entorno del cúmulo afecta el gas molecular en las galaxias y cómo exactamente esos entornos pueden contribuir a su muerte. Todavía tenemos trabajo por hacer, pero estoy seguro de que VERTICO nos permitirá responder estas preguntas de una vez por todas ".



El nuevo artículo es el primero de VERTICO, y se espera que se publiquen investigaciones adicionales en un futuro próximo.