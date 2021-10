Denis Villeneuve quiere rodar una tercera película de "Dune"

Fotografía de archivo del director canadiense Denis Villeneuve. EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Los Ángeles (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El cineasta Denis Villeneuve tiene intención de rodar una tercera película de "Dune", que se basaría en el segundo tomo de la serie de novelas de ciencia ficción escrita por Frank Herbert.

El director canadiense adelantó su idea en una entrevista publicada este jueves por la revista Entertainment Weekly, tan solo dos días después de que el estudio Warner Bros. y la productora Legendary confirmaran que habrá una segunda parte del primer largometraje, estrenado este otoño.

"Siempre imaginé tres películas", dijo Villeneuve.

"No es que quiera hacer una franquicia, pero esto es 'Dune' y 'Dune' es una gran historia. Para hacerle honor, creo que se necesitarían al menos tres películas. Ese sería mi sueño", explicó.

La propuesta del realizador es, al menos, completar el arco narrativo del protagonista Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet en "Dune".

Villeneuve tiene suficiente material para continuar esta historia en la gran pantalla, pues la saga escrita originalmente por Herbert consta de seis novelas, a las que hay que añadir un puñado de publicaciones elaboradas por su hijo, Brian Patrick Herbert, y el autor de ciencia ficción Kevin J. Anderson.

La posibilidad de una secuela para "Dune" era algo que entraba dentro de lo esperado, ya que la película estrenada recientemente solo narra una mitad de la primera novela de Herbert.

Sin embargo, la tercera película se basaría en el segundo libro, "El Mesías de Dune".

Hasta ahora no se había confirmado oficialmente la continuación del primer largometraje y algunas voces en Hollywood temían que no llegara a suceder por el elevado presupuesto de "Dune" y por las dificultades de los estudios para rentabilizar sus "blockbuster" durante la pandemia.

Con un presupuesto de unos 165 millones de dólares (sin contar los gastos de publicidad), "Dune" ha recaudado hasta ahora 223 millones de dólares en los cines de todo el mundo.

Además de Chamalet, el primer largometraje cuenta con un elenco espectacular en el que figuran Javier Bardem, Zendaya, Óscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

La historia de "Dune" sigue a Paul Atreides, miembro de la familia encargada de la explotación de Arrakis, el único planeta que permite el acceso a un bien muy preciado.

Los Harkonen, que controlaban el planeta previamente, planean recuperar el poder y Atreides huye al desierto, donde se enfrentará a infinidad de peligros.