Raiola deja en el aire el futuro de Pogba: "No hay novedades"

El centrocampista francés del Manchester United, Paul Pogba, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Peter Powell

Londres, 27 oct (EFE).- Mino Raiola, agente del futbolista Paul Pogba, aseguró que no hay novedades sobre una posible renovación de contrato del jugador francés, que quedará libre el próximo 1 de julio de 2022 y que podrá negociar con cualquier club el 1 de enero si no llega antes a un acuerdo con el Manchester United.

El agente desmintió unas informaciones que decían que Pogba había puesto en pausa las negociaciones con el United hasta el próximo mes de julio, a la espera de ver cómo avanza el equipo después de la derrota por 0-5 contra el Liverpool.

"Tendréis que preguntarle al Manchester United. En este momento todo está tranquilo. No hay novedades", dijo Raiola al periódico británico The Times.

Si Pogba no renovara en los próximos meses, podría comenzar a negociar con clubes de fuera de la Premier League a partir del próximo 1 de enero.