Las protestas en Ecuador dejan un balance de 37 detenidos y dos militares retenidos

Indígenas ondean hoy una bandera ecuatoriana mientras protestan para exigir la derogación del alza en los precios de los combustibles, en Pujilí, provincia de Cotopaxi (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 26 oct (EFE).- La jornada de protestas contra las políticas económicas del Gobierno en Ecuador dejan un balance de 37 detenidos y dos militares retenidos por manifestantes, informaron este martes las autoridades.

En una comparecencia de prensa celebrada a última hora de la tarde en la sede presidencial de Carondelet, en Quito, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, cifró en 37 las personas detenidas "por encontrarse realizando actos contrarios a la Constitución y al Código Penal".

Entre esas acciones enumeró la interrupción de la circulación y el tránsito en las vías del país, y añadió que los arrestados han sido puestos a disposición de la Justicia.

Por el momento, no se ha informado del balance de heridos, pero videos en redes sociales mostraban algunos casos.

Vela destacó que la marcha principal que recorrió las calles del casco histórico de Quito contó con la participación de un grupo "guevarista", "entendemos de carácter político", integrado por unos 50 jóvenes vestidos de negro con mochilas de color verde que protagonizaron actos vandálicos, "el único momento de violencia que ha existido a lo largo de toda la manifestación".

También mencionó que a lo largo de la jornada se registraron "algunos focos de ruptura, de colocación de obstáculos dentro de las vías", que fueron retirados por las fuerzas de seguridad, y que como en el caso de la población andina de Panzaleo fue uno de los puntos de concentración de este tipo de acciones.

"Al momento, la mayoría de las vías en Ecuador están habilitadas", comunicó Vela.

La ministra expresó que el Gobierno de Guillermo Lasso sigue comprometido con el diálogo y aseguró que "los problemas que enfrenta el país no se resuelven mediante la oposición ciega, manifestaciones y violencia".

Por su parte, el nuevo titular de Defensa, Luis Hernández, reveló que dos militares que iban de civil fueron retenidos en el sector de Atahualpa, al norte de Quito, que se encuentran bien y se está negociando con sus captores los términos de su liberación.

"Este es un día sin vencedores ni vencidos, cuando grupos anarquistas tratan de destruir el deseo de producir y trabajar pierde el Ecuador", manifestó el ministro, quien describió a los participantes en las protestas como un "grupo minoritario".

Las movilizaciones en esta jornada de paro nacional contra el presidente ecuatoriano acabó en un enfrentamiento en el centro de la capital entre manifestantes y agentes de Policía, que recurrió a los gases lacrimógenos para dispersar a los participantes.

El choque tuvo lugar en la Plaza de Santo Domingo, donde concluyó la marcha, cuando los manifestantes escuchaban los discursos de los principales dirigentes de los sindicatos convocantes.

Desde las últimas filas, constató Efe, comenzaron a arrojar palos y piedras a los agentes apostados tras las barreras de control en las calles que dan acceso a la Plaza Grande, donde se encuentra la sede de la Presidencia.

La Policía respondió con gases lacrimógenos hacia el centro de la plaza, propiciando una estampida hacia calles aledañas y que no impidió que muchos manifestantes volvieran a arrojar piedras y otros objetos.

Miles de ecuatorianos fueron convocados este martes por organizaciones sociales y sindicatos a tomar la calle para protestar por las reformas laborales y tributarias que pretende acometer el mandatario ecuatoriano, así como por el progresivo incremento de los precios de los combustibles y la aparición de Lasso en los papeles de Pandora.