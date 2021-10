Cuba prevé ofrecer su vacuna anticovid a turistas internacionales

La Habana, 19 Oct 2021 (AFP) - Cuba se prepara para abrir sus puertas al turismo internacional a mediados de noviembre con la eliminación de la cuarentena obligatoria y con planes para ofrecer sus vacunas contra el covid-19 a los viajeros, informó el martes el ministerio de Turismo. "Estamos trabajando si es posible en ofertar las vacunas para todos los clientes que nos visiten", afirmó en conferencia de prensa el ministro de Turismo, Juan Carlos García.Cuba, que durante la pandemia sufrió un duro golpe económico por la ausencia de visitantes y prevé recibir 100.000 turistas en los últimos 45 días de 2021, aprovechará que cuenta con vacunas de producción propia. Con este producto "podemos tener un atributo diferenciador de otros destinos" turísticos del mundo, dijo el ministro a la AFP al término de la conferencia. "Si no lo logramos para el 15 (de noviembre)", cuando se abren las fronteras, el servicio de vacunas a turistas lo "tendremos para el 20 o para el 1 de diciembre", anticipó.La oferta de vacunas no estará sujeta a paquetes turísticos y dependerá de que las requieran los viajeros. "La gente no viene por (un periodo largo), si te vas a poner Soberana 2 (...) te ponemos la vacuna, te damos otro tratamiento de bienestar, calidad de vida y te damos en un frasco las otras dos vacunas para que te las puedas llevar", explicó García.Esta vacuna se aplica en tres dosis cada 28 días, dos de Soberana 2 y la tercera de Soberana Plus, esta última también podrá ser una opción para pacientes convalecientes que requieren de una sola aplicación, señaló.Las vacunas cubanas contra el coronavirus Soberana 02, Soberana Plus y Abdala cuentan con autorización de uso de emergencia de la autoridad regulatoria de medicamentos de Cuba, mientras el gobierno ha solicitado a la OMS su evaluación.Cuba, de 11,2 millones de habitantes, se abrirá luego de registrar un descenso sostenido de casos y fallecimientos por covid-19 en últimas semanas, sumando hasta el martes 938.577 contagios y 8.101 muertes desde el inicio de la pandemia en 2020.Hasta el 17 de octubre, 6.790.452 de cubanos habían recibido el esquema completo de vacunación, según cifras del Ministerio de Salud, que prevé que el 90% de la población vacunable esté inmunizada en noviembre.García también anunció la eliminación de la prueba PCR al llegar al aeropuerto, aunque se realizarán test aleatorios entre viajeros. Los turistas deberán portar pasaporte de salud o una prueba PCR efectuada con 72 horas de antelación al arribo.La vital industria turística para Cuba se derrumbó desde que inició la pandemia. En el primer semestre del año pasado, el país recibió apenas 21,8% del turismo captado el mismo período de 2020 (1.239.099 visitantes).Para 2022 el gobierno espera 2 millones de turistas, una cifra aún lejana frente a los 4 millones que ingresaban anualmente antes de la pandemia.lp/ag