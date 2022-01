Birmania.- La junta militar de Birmania descarta permitir un encuentro entre el enviado de la ASEAN y Suu Kyi

11-09-2021 Un grupo de manifestantes protestan por la situación en Birmania. POLITICA Europa Press/Contacto/Tayfun Salci



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado del pasado mes de febrero ha descartado este jueves permitir un encuentro entre el enviado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para el país, Erywan Yusof, y la antigua 'líder de facto' Aung San Suu Kyi.



Aunque el Ejército no ha impedido la visita del enviado especial al país, sí ha decidido vetar un encuentro de este tipo dado que Suu Kyi, detenida desde hace meses, sigue estando imputada por la presunta comisión de varios delitos, tal y como ha asegurado el portavoz de la junta, Zaw Min Tun.



Asimismo, ha asegurado que el retraso por parte de la ONU a la hora de aprobar al embajador de la junta birmana ante la organización responde a una decisión "políticamente motivada" y ha instado a la comunidad internacional a evitar "dobles raseros a la hora de abordar los asuntos internacionales", según informaciones del diario 'The Irrawaddy'.



Sus palabras llegan ahora que la comunidad internacional ejerce una mayor presión sobre la junta para que implemente un plan de cinco puntos establecido de forma conjunta con la ASEAN.



Birmania se ha visto sumida en una grave crisis política y económica desde el golpe de Estado, que tuvo lugar el 1 de febrero y ha provocado fuertes olas de protestas en todo el país.



Sin embargo, la junta insiste en que el sistema judicial del país es "justo" e "independiente" y que, por ende, así se abordará el caso de Suu Kyi ante los tribunales. El miércoles, parlamentarios de la ASEAN y otras organizaciones han pedido que los líderes de la junta no sean invitados a la próxima cumbre.



Excluir al líder de la junta, Min Aung Hlaing, sería un duro golpe para los militares birmanos, que han estado buscando el reconocimiento de otros países desde hace meses, especialmente de los miembros de la ASEAN.



La UE ha vuelto a instar a la junta militar que se comprometa con el enviado especial de la ASEAN para implementar el acuerdo alcanzado mediante el consenso a medida que recalca la importancia de que las visitas al país no se vean obstaculizadas.



Además, el bloque comunitario ha vuelto a solicitar la puesta en libertad inmediata del que fuera presidente del país, Win Myint, y de Suu Kyi, así como de todos los detenidos en relación con el golpe militar.