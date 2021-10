Lista de firmas afectadas por cadena de suministro suma a Apple

(Bloomberg) -- Apple Inc., la empresa más valiosa del mundo, finalmente se ha unido a una lista cada vez mayor de nombres familiares desde Toyota a Samsung, que se han visto obligados a reducir sus operaciones debido a la escasez global de semiconductores.

Ahora es probable que Apple recorte sus objetivos de producción del iPhone 13 proyectados para 2021 hasta en 10 millones de unidades, informó Bloomberg News el martes.

Durante meses, mientras las interrupciones en la cadena de suministro sacudían las industrias electrónica, automotriz e incluso de productos básicos, Apple seguía siendo la única empresa que podía asegurar los chips necesarios para vender su último rango de productos, debido a una cadena de suministro bien administrada y al prestigio de cumplir con sus exigentes estándares.

Pero el reciente revés para Apple frustra cualquier esperanza de que la crisis de la cadena de suministro amaine.

“Si esto le está pasando a la empresa más poderosa”, le podría pasar a cualquiera, dijo Neil Campling, analista de Mirabaud Securities. Dado que “tienen un gran poder en términos de su capacidad para obtener semiconductores por ser un cliente clave, entonces todos los demás tendrán mayores problemas que ellos”.

La reducción de la producción de Apple es una clara señal de que las interrupciones en la cadena de suministro que han causado estragos en todo el mundo empeoran, lo que puede poner en peligro las perspectivas de recuperación económica pospandemia. Casi todos los principales fabricantes se han visto afectados tanto por la falta de materiales clave como los semiconductores, como también por la incapacidad de llevar los productos terminados a manos de los consumidores.

El presidente Joe Biden se enfocaría en los cuellos de botella del transporte, en tanto el congestionado puerto de Los Ángeles estaría planificando un esfuerzo de 24 horas del día, los siete días de la semana para enfrentar la escasez de bienes. AP Moller-Maersk A/S dijo que tuvo que desviar algunos barcos del puerto de contenedores más grande del Reino Unido debido a la congestión relacionada con la escasez de camiones.

Apple proyectaba producir 90 millones de nuevos modelos de iPhone este año, pero ahora les está diciendo a sus socios manufactureros que el total será menor porque Broadcom Inc. y Texas Instruments Inc. tienen dificultades actualmente con la entrega de componentes suficientes, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas.

La escasez de semiconductores se debe principalmente a años de inversión insuficiente, junto con el error de no prever la explosión de la demanda de dispositivos conectados. Incluso los conocedores de la industria fueron tomados por sorpresa. El director general de ASML Holding NV, Peter Wennink, cuya empresa vende las máquinas que permiten la fabricación de chips más vanguardistas, dijo en julio que subestimó el crecimiento de la industria de los semiconductores durante los últimos 15 años.

Anteriormente este año, Apple ya había advertido que enfrentaría restricciones de oferta del iPhone y iPad durante el trimestre que terminó en septiembre. Pero se abstuvo de reducir sus proyecciones internas en ese momento.

