La prometedora serie argentina “Esto no es un hotel” se estrena en Cannes

Andrés Proaño Mattioli y Dana Crosa, directores de « Esto no es un hotel », serie que compite en Canneseries, junto al productor Mariano Poizzi. EFE/María D.Valderrama

Cannes (Francia), 12 oct (EFE).- Con sus ocho episodios de escasos quince minutos, la serie argentina “Esto no es un hotel” compite en el festival francés Canneseries en la categoría de producciones cortas, donde se estrenó este martes en presencia de sus creadores y antes de llegar a las televisiones argentinas este trimestre.

Dana Crosa (1991), actriz y directora de obras de teatro, es la creadora de esta producción que ha dirigido junto a Andrés Proaño Mattioli, montajista de cine. Es para ambos su primera serie y, de momento, no se pueden quejar de la recepción.

“Fue impactante. Es la primera vez que la mostramos al público y fue una linda reacción. Cuando se rieron del primer chiste yo ya estaba como 'uf, listo'”, comenta Crosa en una entrevista con EFE tras la proyección de "Esto no es un hotel" en el penúltimo día Canneseries.

La serie, que será difundida en la cadena Flow en Argentina y Uruguay antes de fin de año, cuenta la particular relación entre Julia y su hija Juana, una veinteañera con la que se ve obligada a mudarse al huir de su pareja.

Madre e hija se ven distanciadas por las diferencias en sus perspectivas del amor, de la sexualidad y de la convivencia, pero unidas por la necesidad de cuidar la una de la otra.

“Es un homenaje a la relación de madres e hijas y a la maternidad. Creo que la serie habla mucho del cuidado. Y es un homenaje también a mi mamá, claro que sí”, dice Crosa.

La creación sigue la línea de desinhibición y diálogos sinceros de éxitos como “Fleabag”, cuya creadora, Phoebe Waller-Bridge, es un referente para Crosa, pero también de otras producciones como la estadounidense “Transparent”.

“Es una serie de contrastes. Cuando Dana lo escribió se inspiró en su madre, o no, pero también habla de formas de confrontar ideas generacionalmente. No toma partido, ni dice si esto está bien o está mal, sino que presenta distintas formas de ver el mundo”, dice Proaño Mattioli.

La comedia dramática, coproducida por UN3, Lx Beba, Posta y Pororoca Films, surgió como un proyecto entre amigos, “entre birras”, como dice el productor Mariano Poizzi, a quien Crosa presentó su primer guion en 2019.

Era, además, el primero que escribió en su vida, confiesa la actriz y directora, que tiene ya ideas para una segunda temporada.

“Nos juntamos a tomar una birra, charlamos y me dijo: ‘Te lo mando y si te interesa…'; ¡y me interesó! Estaba buenísimo”, recuerda Poizzi.

Ahora, el festival francés ha reconocido su potencial y esperan que tras su paso por Cannes, donde podría alzarse este miércoles con el premio a la mejor serie corta o el premio del público, encuentre nuevos canales de distribución en Europa.