Denis Villeneuve quiere dirigir una película de James Bond

El director candiense y miembro del jurado, Denis Villeneuve. EFE/Franck Robichon

Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- El realizador Denis Villeneuve ("Dune", "Blade Runner 2049") quiere dirigir la próxima película de la franquicia de James Bond, que acaba de despedir a su protagonista Daniel Craig tras cinco entregas.

"Amaría profundamente hacer una película de James Bond. Es un personaje que ha estado conmigo desde mi niñez. Tengo un enorme afecto por Bond", indicó el cineasta durante una entrevista incluida en el podcast "Happy Sad Confused".

Josh Horowitz, presentador del formato, preguntó a Villeneuve si la saga del Agente 007 estaba en su lista de deseos.

"Francamente, la respuesta es un absoluto sí", respondió.

El director canadiense, que logró gran repercusión con "Sicario" (2015) y "Arrival" (2016), estrena este mes una de las películas de ciencia-ficción más ambiciosas de los últimos años, "Dune", aunque antes ya se introdujo en el negocio de las franquicias con "Blade Runner 2049" (2017), que recibió excelentes reseñas.

Por su parte, la productora de la saga de James Bond, Barbara Broccoli, ha dejado claro que no pensarán en nuevas cintas hasta bien entrado el 2022, aunque Christopher Nolan y Cary Fukunaga también han expresado interés por tomar las riendas de la saga.

La última película del Agente 007, "No Time to Die", se estrena en cines de EE.UU. este viernes, amparada por un exitoso estreno internacional que recaudó más de 100 millones de dólares la semana pasada.

Dirigida por Cary Joji Fukunaga y con un guion en el que participa Phoebe Waller-Bridge ("Fleebag"), "No Time to Die" recupera a un James Bond enamorado, que ha dejado el servicio secreto y vive una vida sin contratiempos en Jamaica, lejos del espionaje.

En ese contexto, un amigo de la CIA le pide que colabore con la agencia de inteligencia estadounidense en una peligrosa misión que podría ser el último servicio del Agente 007.