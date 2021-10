España.- PP y Vox, contrarios a la exclusión de los toros en el bono cultural joven, auguran el fracaso de la medida

03-10-2021 El torero Manuel Escriba, recibe a su segundo toro a puerta gayola en el 14ª festejo de la Feria de San Miguel a 03 de octubre del 2021 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla (Andalucía).Festejo nº 13 de la Feria de San Miguel donde el cartel ha estado compuesto por Morante de la Puebla; Manuel Escribano y Pepe Moral en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla con toros de Miura. SOCIEDAD Eduardo Briones - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



PP y Vox se han mostrado este jueves contrarios a la exclusión de los toros en el bono cultural joven de 400 euros que el Gobierno prevé dar el próximo año para todos aquellos que cumplan 18 años y que se incluye en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), al tiempo que han augurado el fracaso de esta medida.



Desde el PP, han mostrado su rechazo a este anuncio y han precisado que creen que, con su puesta en marcha, "el Gobierno omite sus obligaciones legales al igual que hizo con el Real Decreto de Trabajadores de la Cultura sobre el que tuvo que rectificar", según han señalado a Europa Press fuentes del partido de Pablo Casado.



En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el nuevo abono cultural de 400 euros para jóvenes de 18 años incluya la tauromaquia. "Si hablamos de cultura deberían estar los toros por clasificación de cien de interés cultural entiendo que es una opción tan legítima como otra, pero Sánchez inventa un bono cultural para tapar que hoy se bate un nuevo récord de la luz. Sigue sacando conejos de la chistera con incremento del gasto público", ha asegurado a los periodistas el regidor antes de la entrega de premios del South Summit, donde ha coincidido con el presidente del Ejecutivo central.



Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha lamentado que el bono cultural no incluya la tauromaquia y ha estimado que el Gobierno "enmienda la plana" a artistas como Pablo Picasso o Joan Miró que, a su juicio, pensaron que el toro era una inspiración para sus obras.



En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha calificado de medida "ideológica" el anuncio del bono cultural de 400 euros que beneficiará a las personas que cumplan 18 años durante el 2022 y ha lamentado que pretende "comprar entre comillas" el voto de los jóvenes. "Yo creo que no les va a salir bien", ha afirmado.



Mientras, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que el Gobierno ha decidido excluir la tauromaquia del bono cultural joven porque "hay que priorizar" entre los sectores de la cultura a los que quieren ayudar.



"Queremos ayudar a la industria cultural y dentro de esa industria cultural, hay que priorizar cuáles son los sectores que queremos ayudar y es por ello que el sector de la tauromaquia se queda fuera del bono, con independencia de que es un elemento cultural recogido en diferentes legislaciones", ha subrayado.



Según ha precisado la ministra de Hacienda, con este bono cultural, el Gobierno quiere ayudar a la cultura, a que "aquellos que más han sufrido puedan recuperar su aforo, su público" y quiere también aumentar "la participación" de los jóvenes en los distintos espectáculos culturales y que no se queden fuera de ellos por problemas de "disponibilidad económica".



El Ministerio de Cultura y Deporte ha confirmado esta mañana que definitivamente los toros no estarán incluidos en el bono cultural joven después de que el ministro del ramo, Miquel Iceta, señalara este miércoles por la noche, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, que no todas las actividades patrimonio cultural "van a ser financiadas".