Cómo navegar con seguridad con conexiones encriptadas

ARCHIVO - La conexión encriptada https es la que ofrece una comunicación segura con el servidor respectivo, como simboliza el candado. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Los ordenadores no deberían comunicarse con los servidores de Internet a través de conexiones no cifradas (http), ya que esto facilita el robo de datos. Dado que casi todos los navegadores populares ofrecen ahora una función que garantiza que solo se establezcan conexiones encriptadas (https), la organización estadounidense Electronic Frontier Foundation (EFF) aconseja activarla. En el navegador Firefox (desde la versión 83), la función se puede activar en "Configuración/Privacidad y seguridad/Solo modo https/Solo modo https en todas las ventanas", y en Chrome (a partir de la versión 94) en "Configuración/Privacidad y Seguridad/Avanzado/ Usar siempre conexión segura". Tanto en la última versión del navegador Safari (versión 15) como en el navegador Brave, la función está activada por defecto. Ahora que la función "Solo https" ha llegado a casi todos los navegadores, la EFF, dedicada a defender las libertades civiles en el mundo digital, ve cumplido uno de sus objetivos autoimpuestos. Por lo tanto, la organización dejará de desarrollar a partir de 2022 la extensión "https Everywhere", que existe desde hace una década y que puede utilizarse para compensar la ausencia de una función "Solo https" en el navegador. Los usuarios que hayan activado esta función en su navegador pueden, por supuesto, desinstalarla inmediatamente. En el caso de que se desee abrir regularmente páginas no encriptadas (http) de confianza, se pueden definir para las mismas excepciones en la configuración. dpa