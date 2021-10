Renato Tapia se ve bien para jugar contra Chile, pese a la sobrecarga muscular

El centrocampista del Celta de Vigo Renato Tapia, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastián Castañeda/Pool

Lima, 4 oct (EFE).- El centrocampista del Celta de Vigo Renato Tapia llegó este lunes a Lima dispuesto a ser parte del once titular de Perú frente a Chile si los médicos de la selección peruana se lo permiten, una vez que evalúen las molestias que le obligaron a retirarse del encuentro del conjunto gallego contra el Elche.

"(Me siento) bien. Vamos a ver lo que dice el doctor en las próximas horas. Haremos unas pruebas y espero no perderme el clásico", aseguró Tapia a su salida del aeropuerto de Lima.

De acuerdo al parte médico del Celta publicado el domingo, Tapia acusó una sobrecarga en los gemelos durante el partido frente al Elche (1-0) en el Estadio Martínez Valero, lo que le forzó a solicitar el cambio cuando apenas quedaban cinco minutos para cumplirse el tiempo reglamentario.

El futbolista destacó la necesidad de victoria con la que la Blanquirroja afronta el Clásico del Pacífico frente a su vecino austral, previsto para el jueves 7 de octubre a las 20:00 hora local (1:00 GMT del viernes 8) en el Estadio Nacional de Lima.

"Lo necesitamos, no solo como grupo sino por la tabla. Vamos a por todo. Siempre apuntamos a eso", indicó Tapia para recordar que Perú marcha descolgado en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022, al situarse en la séptima plaza con 8 puntos.

"Hay que salir a jugarlo como es, un partido difícil. No hay presión. Hay que salir a jugar y tratar de ganar", remató el jugador.

También llegó este lunes procedente de Estados Unidos el joven lateral izquierdo de los San José Earthquakes Marcos López, quien no descarta hacer un pleno de nueve puntos en los próximos tres partidos de las eliminatorias para la Copa del Mundo.

"Pienso que, con Chile en casa, son tres puntos obligatorios. Con Bolivia en La Paz también se pueden sacar los tres puntos, y con Argentina hay que trabajar el partido con mucha inteligencia", manifestó López.

"Si se manejan los tres partidos con cabeza fría y la entrega que hablamos en el vestuario, estoy seguro que Perú está para sacar los tres partidos adelante y cerrar con nueve puntos", agregó.

Asimismo, los jugadores del Boca Juniors Carlos Zambrano y Luis Advíncula también arribaron a la capital peruana para ponerse a las órdenes del seleccionador de Perú, Ricardo Gareca.

De esta forma, poco a poco el técnico argentino va completando su nómina de 30 futbolistas, una de las más amplias que ha presentado en sus seis años al mando de la Blanquirroja.