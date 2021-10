Carme Chaparro habla sobre José Luis Moreno

01-10-2021 CARME CHAPARRO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



Muchos han sido los rostros conocidos que durante los meses previos al verano han mostrado su versión acerca del documental de Rocío Carrasco en los medios de comunicación o redes sociales. Y es que 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha supuesto un antes y un después en la esfera mediática y la historia ha dado un giro radical, de esta manera, ya nada es cómo antes.



En el plató del documental hemos visto a muchos rostros conocidos del mundo de la comunicación, nunca antes habíamos visto una trascendencia tan grande como la que se originó con él y por eso estamos esperando a que se emita la segunda parte, sobre todo para ver cómo continúa la historia de la hija de la Jurado.



Hemos hablado con Carme Chaparro, gran amiga de Rocío Carrasco, y ha querido volver a defenderla: "Es una mujer que se alza contra las injusticias y quiere dejarse oír, merecía ser escuchada y aprendiéramos de ella, para que potras mujeres que no sabían lo que les estaba pasando pudieran darse cuenta". Amigas desde hace más de 20 años no se imagina lo que tiene que estar sufriendo después de la denuncia de su hijo y espera que pronto hay un acercamiento con ellos: "Sería lo mejor que le podía pasar".



Y como no podía ser de otra manera, hemos aprovechado para preguntarle sobre José Luis Moreno y la periodista nos ha contado cómo fue su experiencia: "Fue en una entrevista por teléfono y al final el que queda retratado es él. Si eres un maleducado".